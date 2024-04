Auktoritär eller coachande – vilken slags ledare är du?

Fack-kriget: Nu blir Tesla utan ström

IF Metall lägger i nästa växel i konflikten med Tesla. Nu ska biltillverkarens laddstationer inte kopplas upp mot elnätet. Fackförbundet IF Metalls och biltillverkaren Teslas katt-och-råtta-lek med varandra fortsätter. Eftersom facket inte lyckats med sina stridsåtgärder som tänkt, drar de nu in Seko och Elektrikerförbundet i konflikten enligt Dagens Arbete. Ingen ström Seko och Elektrikerförbundet …