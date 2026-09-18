Arbetsgivarna: Löneökningarna måste bli lägre

I vinter är det dags igen. En ny stor lönerörelse mellan fack och arbetsgivare, där industrin historiskt gått före, ska sätta det så kallade lönemärket för i stort sett alla på den svenska arbetsmarknaden.

För att säkerställa svensk industris konkurrenskraft, så behöver vi växla ned löneökningstakten framåt, säger Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna som företräder den tyngre svenska industrin.

För närvarande ligger den årliga löneökningstakten på drygt 3 procent (6,4 procent på två år) i det nuvarande avtalet som löper ut sista mars 2027.

Kina nya hotet

Facken brukar titta på var konjunkturen är på väg, hur produktivitet och inflation utvecklar sig, för att hitta en nivå för löneutrymmet. Men för exportindustrin är det den internationella konkurrensen som är väsentlig. Arbetsgivarorganisationerna pekar på att Kina har vuxit sig starkare på väldigt kort tid och på bred front.

Så svensk ekonomi, svensk inflation är inte relevant för oss, säger Hidesten.

Så brukar det låta från arbetsgivarna, att löneutrymmet är mycket begränsat. De förstår förstås att facken kommer lyfta andra argument, att konjunkturen är på väg upp och att företagsvinsterna ska fördelas rättvist.

Det kommer att bli stenhårda förhandlingar, säger Jakob Tellgren, vd på Ikem som företräder bland annat kemiindustrin.