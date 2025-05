Advokaten tipsar: Så får du grönt ljus för gårdsförsäljning i sommar

Många företag går in i stora digitaliseringsprojekt med höga ambitioner. Men alltför ofta faller det på bristande kontroll och förberedelser. Byte av affärssystem är en av de största investeringarna ett företag kan göra. Men det är också en process fylld av risk. I PS Studio berättar Louise Isaksson, Chief Marketing Officer på Reqtest, vad som …

Krav på kunskapsprov om gårdsförsäljning

Den nya lagen tillåter gårdsförsäljning under en sexårig prövoperiod, men kommer med en rad förbehåll och villkor. På Folkhälsomyndighetens hemsida finns de sammanfattade.

Ett av de tydligaste kraven är att gårdsförsäljningen måste ske i samband med ett ”kunskapshöjande arrangemang”. Det kan vara en guidad tur, en föreläsning om odling eller en ledd dryckesprovning. Riktlinjerna säger att det är evenemanget som ska stå i centrum, inte försälningen.

I det nya förslaget har tiden för arrangemanget dock sänkts från 45 till 30 minuter.



Vidare måste information om alkoholens skadeverkningar förmedlas muntligt, en lättnad från det tidigare påbudet om skriftlig information. Och alla som har tänkt sig sälja alkoholdrycker måste i förväg avlägga ett kunskapsprov, om alkoholpolitik och regler för försäljning, som bokas in hos kommunen.

Enligt lagen får varje besökare maximalt köpa 0,7 liter spritdryck, 3 liter vin, 3 liter starköl och 3 liter andra jästa drycker.

Kommunerna ska godkänna

Kommunerna ska godkänna varje enskilt tillstånd och tillhandahålla tillsyn.

Advokaten Helena Zetterwall råder alla intresserade att börja direkt med det administrativa och med att planera sina arrangemang. Kunskapsprov ska skrivas, egenkontrollprogram upprättas och lokala regler kollas upp.

“Det är viktigt att förstå att det är ett helt nytt regelverk, och det kommer att ta tid för såväl verksamheter som kommuner att komma i gång med gårdsförsäljningen”, säger Helena Nilsson.

Det här behöver du ha koll på inför gårdsförsäljningen! Advokat Helena Nilsson på Settervalls tipsar. (Pressbild: Settervalls)

Jusristens tips inför ansökan

1. Sätt rutiner för ditt arrangemang – och stäm av tiden med kommunen

Gårdsförsäljningen får endast ske i samband med ett “kunskapshöjande arrangemang”, som ska pågå i minst 30 minuter. Arrangemanget måste ledas av en fysisk person. Försäljningen får ske mellan klockan 10:00 och 20:00. Den enskilda kommunen avgör när inom det intervallet som gäller.

2. Möt kraven på egenkontroll

Den som bedriver gårdsförsäljning ska utöva “egenkontroll” över försäljningen och ansvara för att det finns ett egenkontrollprogram. Det handlar bland annat om hur arrangemanget genomförs, hur besökarna informeras om alkoholens skadeverkningar och hur ålderskontroller görs.

3. Identifiera vilka som ska göra kunskapsprovet

Den som ansöker om tillstånd för gårdsförsäljning ska avlägga ett prov. Provet avser tre områden: alkoholpolitik, bestämmelser om gårdsförsäljning och provsmakning samt tillsyn. Vilka som omfattas av provet kan skilja sig åt, till exempel beroende på verksamhetens storlek. Ta reda på vad som gäller!

4. Agera snabbt! Boka in provtillfälle och skicka in ansökan

Tidsramen är snäv. Från och med 20 maj går det att boka in provtillfällen och själva provet kan göras från och med månadsskiftet. Inlämning av ansökan, tillsammans med godkända kunskapsprov kan göras från och med 1 juni 2025. Hur lång tid handläggningen tar varierar från kommun till kommun.