600 valde att säga upp sig efter ett mejl från vd:n

1,7 miljarder i omstrukturering och fler uppsägningar på väg

Massuppsägningarna är bara början. Paramount förväntar sig omstruktureringar på totalt 1,7 miljarder dollar, enligt företagets rapportering till investerare.

I oktober försvann ytterligare 1 000 jobb, och 1 600 till väntar när bolaget nu skär ned, säljer verksamheter och formar om organisationen efter sammanslagningen med Skydance.

Samtidigt förbereder företaget sina stora kontor i Los Angeles och New York för att ta emot betydligt fler medarbetare igen. Under december stängs kontoren för ombyggnation.

Kontorskrav – en ny form av dolda uppsägningar

Paramount är långt ifrån ensamma. Enligt Realtid och flera amerikanska undersökningar använder allt fler arbetsgivare återgångskrav som ett verktyg för att minska personalstyrkan – utan att behöva säga upp folk formellt.

I en studie från BambooHR svarade var fjärde amerikansk chef att de hoppas att kontorskrav ska leda till frivilliga avgångar. Bland HR-ansvariga uppger 20 procent att kraven införts just för att minska personalen.

Forskning: fel personer lämnar

Trots argument om produktivitet visar forskning att kontorskraven riskerar att slå tillbaka. En studie från University of Pittsburgh visar att kraven leder till lägre trivsel och högre personalomsättning – särskilt bland kvinnor, seniora medarbetare och högpresterande talanger.

Det är, enligt forskaren Mark Ma, ”inte de personer man vill förlora”.

