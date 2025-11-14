När Hollywoodjätten Paramount Skydance krävde att alla anställda skulle tillbaka till kontoret fem dagar i veckan briserade en intern bomb.
600 valde att säga upp sig efter ett mejl från vd:n
Mest läst i kategorin
Här finns 5 000 lediga jobb med miljonlöner
”Vi har problem i vårt land”, säger vd:n på storföretaget som lider brist på kvalificerad arbetskraft av mekaniker. Den som har vad som krävs erbjuds en sexsiffrig lön. Det är Fords vd Jim Farley som i podden Business Edition går ut och slår larm om den akuta bristen på mekaniker på den amerikanska biljätten. Trots …
Ikeas nye vd: Priset på varmkorven alltid 5 kronor
Ikeas första vd som inte är svensk försäkrar att priset på möbeljättens populära varmkorv även i fortsättningen ska kosta 5 kronor. Juvencio Maeztu, som är född i Spanien, lovar i en Bloomberg-intervju att Ikea ska behålla sina överkomliga priser runt om i världen. Det inkluderar Ikeas populära varmkorv för 5 spänn. Maeztu leder Ingka Group …
Ett kvarts ton guld levererat i norr
Botnia Gold har slutfört årets tredje anrikningskampanj i Svartliden och har nu levererat 224,5 kilo guld under 2025. När Botnia Gold nu har slutfört årets tredje anrikningskampanj är det med siffror för 2025 som överträffar förväntningarna. 96,3 kilo guld är resultatet av kampanjen där 20 470 ton malm från gruvan i Fäbodtjärn utvunnits. Nu ger svenska …
EU vill höja våra lägsta löner: Sverige säger nej
Sverige och Danmark har fått delvis rätt om EU:s regler för minimilöner. Den framgår av en dom i EU-domstolen som kom under tisdagen. EU:s omdiskuterade nya regler om minimilöner drevs igenom 2022. Syftet var att ge arbetstagare en lön som möjliggör en anständig levnadsstandard. Men Sverige och Danmark röstade mot reglerna. Värnar den svenska modellen …
Trafikverket drar i nödbromsen – inför anställningsstopp
Trafikverket inför anställningsstopp. Det är resultatet efter regeringens budget. En budget som innebär att verket måste dra i nödbromsen och spara 300 miljoner kronor. ”Förvaltningsanslaget är administration, styrning, ledning och stöd. Där har vi lagt ett anställningsstopp. Vi gör inga nyrekryteringar och om någon säger upp sig så ersätts den inte”, säger Felicia Danielsson på …
Det har hänt förut. När Amazon ville tvinga tillbaka anställda till kontoret möttes man av tusentals rasande anställda.
Och nu var det dags igen.
“Rum, inte Zoom”
Det var i september som vd David Ellison skickade ett mejl till anställda innehållande ett ultimatum: heltidsnärvaro på kontoret eller ett avgångsvederlag.
”Några av de mest avgörande ögonblicken i mitt liv hände i rum där jag var en fluga på väggen, lyssnade och lärde. Jag har aldrig sett det hända på Zoom”, skrev Ellison enligt Realtid.
Nu har omkring 600 personer, framför allt på vice-vd-nivå och lägre, valt att lämna företaget. Det kostade Paramount 185 miljoner dollar.
Senaste nytt
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Därför växer modulärt byggande i Sverige
Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
1,7 miljarder i omstrukturering och fler uppsägningar på väg
Massuppsägningarna är bara början. Paramount förväntar sig omstruktureringar på totalt 1,7 miljarder dollar, enligt företagets rapportering till investerare.
I oktober försvann ytterligare 1 000 jobb, och 1 600 till väntar när bolaget nu skär ned, säljer verksamheter och formar om organisationen efter sammanslagningen med Skydance.
Samtidigt förbereder företaget sina stora kontor i Los Angeles och New York för att ta emot betydligt fler medarbetare igen. Under december stängs kontoren för ombyggnation.
Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?
Kontorskrav – en ny form av dolda uppsägningar
Paramount är långt ifrån ensamma. Enligt Realtid och flera amerikanska undersökningar använder allt fler arbetsgivare återgångskrav som ett verktyg för att minska personalstyrkan – utan att behöva säga upp folk formellt.
I en studie från BambooHR svarade var fjärde amerikansk chef att de hoppas att kontorskrav ska leda till frivilliga avgångar. Bland HR-ansvariga uppger 20 procent att kraven införts just för att minska personalen.
Forskning: fel personer lämnar
Trots argument om produktivitet visar forskning att kontorskraven riskerar att slå tillbaka. En studie från University of Pittsburgh visar att kraven leder till lägre trivsel och högre personalomsättning – särskilt bland kvinnor, seniora medarbetare och högpresterande talanger.
Det är, enligt forskaren Mark Ma, ”inte de personer man vill förlora”.
Vill du veta hur anställda lurar chefen och slipper kontoret? Då kan vi slå ett slag för den här artikeln.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Norska banken satsar på svenska aktien – trots kritik och kursras
När DNB kliver in som ägare i skandaltyngda Intellego höjs marknadens ögonbryn. Den norska storbanken ser potential där många andra tvekar, trots kritik, bot och en rad varningsflaggor kring bolaget. Bolaget Intellego, med fokus på indikatorer för UV-strålning och listat på First North i Stockholm, fick tidigare i somras hård kritik efter att motparten i …
Tech-profilen om svenska AI-undret: "Stockholm extremt hett"
Hade Sverige missat AI-hajpen? Vi som så länge kunnat stoltsera över ett start-up- och techklimat i världsklass såg för bara något år sedan ifrånåkta ut. Men så plötsligt exploderade det av svenska AI-bolag i miljardklassen. Lovable, Legora, Tandem Helth och Sana Lab för att nämna några. Vad hände? ”Precis som Skype var en väldigt bra …
Putin gör skolor till militärläger – tränar barn från första klass
Ryska klassrum, som tidigare fylldes av matteböcker och sånger om moderslandet fylls nu av kamouflageuniformer, militärinstruktörer och vapen. I en skola i Kursk ställer sig sexåringar i givakt när en ny “lärare” går längs bänkraderna: en soldat som stridit i Ukraina. “Spänn bältet. Justera märket. Rakt fram”, instruerar han. När barnen är korrekt uppställda börjar …
Förlustskräcken biter sig fast – experterna: detta bör du göra nu
Förlustskräcken biter sig fast när allt fler oroar sig för att sälja sin bostad med minus. Nu ger två av landets mest välkända privatekonomer sina tydligaste råd om hur hushållen bör agera. Allt fler tvekar, men är det klokt att vänta eller riskerar du att fastna ännu mer? Oron är som störst bland ägare av …
Škoda säkrar miljardavtal - levererar nya spårvagnar till Stockholm
Škoda tar ett tydligt kliv framåt i Norden med ett omfattande avtal som kan forma Stockholms kollektivtrafik under det kommande decenniet. Škoda Group tar hem en av årets mest uppmärksammade infrastrukturaffärer i Sverige. Region Stockholm har tecknat ett avtal värt drygt 130 miljoner euro med den tjeckiska tillverkaren, som ska leverera nya spårvagnar till Saltsjöbanan. …