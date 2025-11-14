Dagens PS
600 valde att säga upp sig efter ett mejl från vd:n

Paramount
David Ellison skickade ett mejl till alla anställda (Foto: Alberto Pezzali/AP/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 14 nov. 2025Publicerad: 14 nov. 2025

När Hollywoodjätten Paramount Skydance krävde att alla anställda skulle tillbaka till kontoret fem dagar i veckan briserade en intern bomb. 

Det har hänt förut. När Amazon ville tvinga tillbaka anställda till kontoret möttes man av tusentals rasande anställda. 

Och nu var det dags igen. 

“Rum, inte Zoom” 

Det var i september som vd David Ellison skickade ett mejl till anställda innehållande ett ultimatum: heltidsnärvaro på kontoret eller ett avgångsvederlag. 

”Några av de mest avgörande ögonblicken i mitt liv hände i rum där jag var en fluga på väggen, lyssnade och lärde. Jag har aldrig sett det hända på Zoom”, skrev Ellison enligt Realtid

Nu har omkring 600 personer, framför allt på vice-vd-nivå och lägre, valt att lämna företaget. Det kostade Paramount 185 miljoner dollar.

1,7 miljarder i omstrukturering och fler uppsägningar på väg

Massuppsägningarna är bara början. Paramount förväntar sig omstruktureringar på totalt 1,7 miljarder dollar, enligt företagets rapportering till investerare. 

I oktober försvann ytterligare 1 000 jobb, och 1 600 till väntar när bolaget nu skär ned, säljer verksamheter och formar om organisationen efter sammanslagningen med Skydance.

Samtidigt förbereder företaget sina stora kontor i Los Angeles och New York för att ta emot betydligt fler medarbetare igen. Under december stängs kontoren för ombyggnation.

Kontorskrav – en ny form av dolda uppsägningar

Paramount är långt ifrån ensamma. Enligt Realtid och flera amerikanska undersökningar använder allt fler arbetsgivare återgångskrav som ett verktyg för att minska personalstyrkan – utan att behöva säga upp folk formellt.

I en studie från BambooHR svarade var fjärde amerikansk chef att de hoppas att kontorskrav ska leda till frivilliga avgångar. Bland HR-ansvariga uppger 20 procent att kraven införts just för att minska personalen.

Forskning: fel personer lämnar

Trots argument om produktivitet visar forskning att kontorskraven riskerar att slå tillbaka. En studie från University of Pittsburgh visar att kraven leder till lägre trivsel och högre personalomsättning – särskilt bland kvinnor, seniora medarbetare och högpresterande talanger.

Det är, enligt forskaren Mark Ma, ”inte de personer man vill förlora”.

Vill du veta hur anställda lurar chefen och slipper kontoret? Då kan vi slå ett slag för den här artikeln.

KontorKontorsanställdaKrav
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

