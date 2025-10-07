Dagens PS
Anställda slår tillbaka – så lurar de chefen och slipper kontoret

Anställda vill jobba hemifrån
Nio av tio svenskar vill fortsätta jobba hemifrån (Foto: Pexels)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 07 okt. 2025Publicerad: 07 okt. 2025

Företag som Starbucks, Paramount och Microsoft försöker tvinga tillbaka sina anställda till kontoren. Men många medarbetare hittar sina egna vägar för att behålla friheten. 

Det hela tog sin början i fjol. Då meddelade Amazon att alla anställda ska befinna sig på kontoret fem dagar i veckan. 

Nyheten, som olyckligt nog råkade nå flera anställda via medier istället för genom ledningen, togs inte emot väl. Detta inte minst då många hade blivit anställda med löftet om att kunna jobba hemifrån. 

Sedan Amazonbeskedet har flera andra företag gjort likadant. JPMorgan, Dell, Starbucks, Paramount och Microsoft har alla skärpt sina närvarokrav. 

Motstånd mot kontorskrav

Men trots år av hårda krav på återgång till kontoret jobbar fortfarande omkring 25 procent av alla amerikaner hemifrån. Den siffran har varit stabil sedan våren 2023, visar data från WFH Research, som bygger på återkommande undersökningar av 10 000 amerikaner.

Nick Bloom, professor vid Stanford University och ledande forskare inom distansarbete, säger till CNBC att arbetsgivarnas krav på närvaro ofta möts av tyst motstånd. 

”Företagen tillkännager sina return to office-krav”, säger han. ”Men det verkar helt enkelt inte som att de anställda följer dem i praktiken”. 

Han kallar fenomenet passivt motstånd – företagsledningen kräver kontorsnärvaro, men mellancheferna, som själva föredrar flexibilitet, har sällan intresse av att tvinga sina team tillbaka. Resultaten talar för sig själva, och då låter många ledningar bli att ingripa.

Nya sätt att tänja på reglerna

Även när anställda faktiskt går till kontoret, sker det ofta på deras egna villkor. 

Enligt en ny rapport från Owl Labs, baserad på en enkät med 2 000 heltidsanställda, uppger 43 procent av alla hybridarbetare att de ägnar sig åt så kallad coffee badging. De går alltså in på kontoret, visar upp sig för chefen och jobbar sedan hemifrån resten av dagen.

Fenomenet är något mindre vanligt än i fjol, men fortfarande utbrett. Enligt Owl Labs vd Frank Weishaupt försöker många hitta sätt att bevara sin frihet genom små justeringar i vardagen. 

Det kan handla om att boka personliga ärenden mitt på dagen eller använda ”micro-shifting” – att arbeta i kortare, oregelbundna block utifrån energi och produktivitet snarare än fasta tider, vilket gör det svårare för chefer att kontrollera exakt var och när arbetet sker.

När det gäller flexibilitet säger Weishaupt att arbetstagare ”hittar den var de än kan”.

Jobba på kontoret
43 procent av alla hybridarbetare går in på kontoret, visar upp sig för chefen och går sedan hem igen (Foto: Pexels)

Kontorskrav blir ett sätt att minska personal

Samtidigt menar Bloom att vissa företag använder RTO (Return to Office) som ett sätt att indirekt minska personalstyrkan. 

”RTO används som ett ganska billigt sätt att minska personalstyrkan”, säger han till CNBC. Genom att införa hårdare regler hoppas företagen att vissa ska säga upp sig själva, utan att de behöver betala avgångsvederlag.

“Frivilliga uppsägningar sparar tid och pengar”, har HR-konsulten Jesse Meschukt tidigare sagt till CNN.

Men metoden är riskabel. Enligt forskning är det ofta kvinnor, seniora medarbetare och personer med eftertraktade kompetenser som väljer att lämna först.

“De som slutar först är ofta stjärnorna – de som har flest alternativ”, menar den tidigare Microsoft-chefen Chris Williams. 

Flexibiliteten lever vidare

Trots pressen från cheferna är det tydligt att distansarbete har kommit för att stanna. Här i Sverige jobbar idag dubbelt så många hemifrån jämfört med tiden före pandemin, visar en rapport från SCB

Samtidigt visar en undersökning från organisationen Great Place to Work att nio av tio svenskar vill fortsätta arbeta på distans även i framtiden. 

Många företag märker dessutom att möjligheten till hybrid- eller fjärrarbete gör det lättare att rekrytera i konkurrensutsatta branscher, särskilt i områden där det är svårt att hitta rätt kompetens.

Enligt ZipRecruiters ekonom Nicole Bachaud planerar runt 20 procent av alla amerikanska arbetsgivare att anställa helt på distans i år, och en lika stor andel söker kandidater till hybridroller.

Det är kanske därför kontoren fortfarande gapar halvtomma – även när ledningen säger motsatsen.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

