Anställda slår tillbaka – så lurar de chefen och slipper kontoret

Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

Nya sätt att tänja på reglerna

ANNONS

Även när anställda faktiskt går till kontoret, sker det ofta på deras egna villkor.

Enligt en ny rapport från Owl Labs, baserad på en enkät med 2 000 heltidsanställda, uppger 43 procent av alla hybridarbetare att de ägnar sig åt så kallad coffee badging. De går alltså in på kontoret, visar upp sig för chefen och jobbar sedan hemifrån resten av dagen.

Fenomenet är något mindre vanligt än i fjol, men fortfarande utbrett. Enligt Owl Labs vd Frank Weishaupt försöker många hitta sätt att bevara sin frihet genom små justeringar i vardagen.

Det kan handla om att boka personliga ärenden mitt på dagen eller använda ”micro-shifting” – att arbeta i kortare, oregelbundna block utifrån energi och produktivitet snarare än fasta tider, vilket gör det svårare för chefer att kontrollera exakt var och när arbetet sker.

När det gäller flexibilitet säger Weishaupt att arbetstagare ”hittar den var de än kan”.

43 procent av alla hybridarbetare går in på kontoret, visar upp sig för chefen och går sedan hem igen (Foto: Pexels)

Kontorskrav blir ett sätt att minska personal

Samtidigt menar Bloom att vissa företag använder RTO (Return to Office) som ett sätt att indirekt minska personalstyrkan.

”RTO används som ett ganska billigt sätt att minska personalstyrkan”, säger han till CNBC. Genom att införa hårdare regler hoppas företagen att vissa ska säga upp sig själva, utan att de behöver betala avgångsvederlag.

ANNONS

“Frivilliga uppsägningar sparar tid och pengar”, har HR-konsulten Jesse Meschukt tidigare sagt till CNN.

Men metoden är riskabel. Enligt forskning är det ofta kvinnor, seniora medarbetare och personer med eftertraktade kompetenser som väljer att lämna först.

“De som slutar först är ofta stjärnorna – de som har flest alternativ”, menar den tidigare Microsoft-chefen Chris Williams.

Flexibiliteten lever vidare

Trots pressen från cheferna är det tydligt att distansarbete har kommit för att stanna. Här i Sverige jobbar idag dubbelt så många hemifrån jämfört med tiden före pandemin, visar en rapport från SCB.

Samtidigt visar en undersökning från organisationen Great Place to Work att nio av tio svenskar vill fortsätta arbeta på distans även i framtiden.

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen? Prenumerera nu

Många företag märker dessutom att möjligheten till hybrid- eller fjärrarbete gör det lättare att rekrytera i konkurrensutsatta branscher, särskilt i områden där det är svårt att hitta rätt kompetens.

Enligt ZipRecruiters ekonom Nicole Bachaud planerar runt 20 procent av alla amerikanska arbetsgivare att anställa helt på distans i år, och en lika stor andel söker kandidater till hybridroller.

ANNONS

Det är kanske därför kontoren fortfarande gapar halvtomma – även när ledningen säger motsatsen.