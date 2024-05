Bästa PPM-fonden har mer än 20-dubblats

Risk att bra PPM-fonder försvinner

“I bottenträsket finns ett antal Kinafonder, värst är Allianz China A-shares AT som presterat minus 20,7% årligen. Den har dock bara varit med under 2,5 år. Mer långlivade bottennapp är SEB Green Bond Fund som under sin snart nioåriga historia i PPM snittavkastat minus 0,2% och AP7 Räntefond med 0,8% under 14 år”, skriver Aktiespararna.

Men hur ser då rankingen ut för den som gick in och valde en fond vid PPM-systemets startdatum och sedan behållit den fram till i dag?

Tredje bäst är Swedbank Robur fastighet som stigit 10,4 procent i snitt per år.

Andraplatsen går också den till Swedbank Robur. Småbolagsfonden Sverige är upp 11,1 procent per år.

Så vem tar då hem förstaplatsen?

“I topp, med god marginal, finns Lannebo Småbolag som har haft en årlig avkastning på 13,5%. Det betyder att 10 000 kronor i fonden från PPM-systemets start har blivit 202 000 kronor idag”, skriver Aktiespararna som samtidigt höjer ett oroande finger nu när urvalet av PPM-fonder ska bantas rejält:

“Förändringen innebär alltså att många fonder försvinner, sannolikt också en hel del fonder som presterat bra avkastning historiskt”.

