Flygande start för nya fonden – innehavet som rusat 35 procent

Bättre än jämförlseindex

Nyligen meddelade förvaltarteamet att de nått över 1000 andelsägare och som nu alltså kan glädjas åt en god utveckling i månaden som gick.

Plus 3,24 procent att ställa i relation med med 2,75 procent plus för jämförelseindexet Carnegie Micro Cap. OMXS30 backade istället 0,1 procent under samma period.

När Matilda Karlsson medverkande som Veckans börsprofil lyfte hon särskilt fram det norska bolaget Envipco som en intressant aktie för Dagens PS läsare.

Och just den aktien har gått som en raket under juni och varit den som bidragit med mest positiv utveckling av alla fondens placeringar skriver förvaltaren på linkedin.

En av fondens största innehav

“Ett av våra större innehav är norska Envipco som är kul att lyfta fram, då det är rätt okänt. De är en konkurrent till återvinnings- och pantbolaget Tomra som nog många känner till”, beskrev Matilda Karlsson för Dagens PS för ett par veckor sedan.

“Efterfrågan på pantmaskiner kommer att vara stor närmsta åren och då kommer Envipco kunna vara en bra utmanare till marknadsledaren Tomra”, sa hon vidare.

Under juni rusade aktien som är fondens fjärde största innehav, med en vikt på fyra procent enligt senaste månadsbrevet i maj, med 35 procent.

Största innehavet är finska bastutillverkaren Harvia som Matilda Karlsson också berättade om i intervjun med Dagens PS.

