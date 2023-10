Här byggs världens högsta skyskrapa i trä

Agtira är ett svenskt börslistat foodtech bolag som just nu genomför en företrädesemission. Bolaget vill ta in cirka 80 miljoner kronor och står inför ett intressant skifte. Titta på videon nedan för att ta reda på varför vd Erik Jonuks ser positivt på bolagets framtida utveckling. I intervjun med Dagens PS programledare Kajsa Söderberg förtydligar …

600 träd

Grange Development säger att deras skyskrapa ska få 50 våningar och över 200 lägenheter, den kommer bli västra Australiens första koldioxidnegativa byggnad.

“Avsikten med C6 har alltid varit, i sin kärna, ett enkelt förslag. Vår strävan med C6 är att flytta fokus mot ett mer klimatmedvetet förhållningssätt”, säger Grange Developments vd, James Dibble, i ett pressmeddelande, skriver CNN.

Enligt honom ska 7 400 kubikmeter timmer från 600 träd användas för bygget av deras planerade skyskrapa.

Tillgång till elbil

I förslaget som lämnades till myndigheterna i Perth skrev han att vi inte kan odla betong och att de använder hybridkonstruktion för att kompensera för kolet i vår byggda miljö, som är den största bidragsgivaren till klimatförändringarna.

Grange Developments plan inkluderar även en trädgård på taket, en urban bondgård och tillgång till en helelektrisk Tesla Model 3s för dem som bor i deras skyskrapa.

Minskar miljöpåverkan

Philip Oldfield, biträdande arkitekturprofessor och chef för University of New South Wales School of Built Environment, tycker att projektet miljömässigt har “starka meriter”.

”Vi bygger vanligtvis höga byggnader av stål och betong. Cement står för 8 procent av alla CO2-utsläpp. Så genom att ersätta betong och stål med ett biomaterial som trä, kommer byggnadens miljöpåverkan minska ganska avsevärt”, säger han till CNN.

