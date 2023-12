Dubai lägger in grön växel

Klimatmötet Cop28 har precis avslutats i Dubai. Det sågas i stort sett av miljörörelsen som menar att världens ledare egentligen inte har lyckats komma överens om någonting konkret i att minska utsläppen.

Trots det beskrivs Cop28 av de deltagande länderna som “historiskt” eftersom det är första gången som fossila bränslen pekas ut för att vara orsaken till uppvärmningen på jorden. Trots det kunde inte länderna komma överens om att börja fasa ut de fossila källorna.

Gröna projekt ersätter olja

Klimatmötet hölls i Dubai, som ligger i Förenade Arabemiraten – vilket räknas som ett av världens rikaste länder. Rikedomen har skapats genom det svarta guldet under sanddynerna, och olja är en naturtillgång som landet vill fortsätta att dra in pengar på. Utsläppen inom landet, som har världens andra största utsläpp per capita efter grannlandet Qatar, ska dock kapas, och det har redan börjat ske genom en rad gröna projekt som solparker. Ett exempel är solkraftverket Noor Energy One som kan lagra energi i upp till 15 timmar.

“Vi når nästan 20 procent av Dubais elbehov här, säger DN:s guide som vil vara anonym.