Futuristiskt luftskepp avslöjar läckor från stratosfären

Ny innovation kan revolutionera sjöfarten

En innovation som bygger på att samla in koldioxid direkt från fartygens avgaser till havs. Det är bränd kalk som är en del av den hemliga ingrediensen. Londonbaserade Alisha Fredriksson är vd på företaget som just nu håller på att utveckla en teknik för att minska sjöfartens klimatpåverkan. Tanken om att samla in koldioxiden direkt …