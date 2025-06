Ny teknik gör bränsle av läskburkar och havsvatten

Grön vätgas-ekonomi under press

Marknaden för grön vätgas är dock under press. Av nära 1 600 planerade anläggningar globalt har bara 12 procent faktiskt kunder. Och enligt Bloomberg New Energy Finance (BNEF) är framtiden ytterst osäker.



Den “gröna vätgasen” som framställs via elektrolys med fossilfria källor är ungefär fyra gånger dyrare än traditionell “grå vätgas”. Till skillnad från den grå vätgasen, som produceras i etablerade men koldioxidintensiva, fossila processer med billig naturgas, kräver grön vätgas dyr ny infrastruktur och stora initiala investeringar som få just nu är beredda att ta.

”Ingen vettig utvecklare börjar producera vätgas utan en köpare, och ingen bank lånar ut pengar utan tydliga tecken på efterfrågan”, säger Martin Tengler, analytiker på BNEF, till Oilprice.com.

”Det är ingen skillnad mot annan storskalig energiinfrastruktur. Naturgaspipelines byggdes inte utan att det fanns kunder”, invänder Laura Luce, vd för Hy Stor Energy.

Det politiska läget är också skakigt. Donald Trumps föreslagna ”Big, Beautiful Bill” hotar att riva upp skattelättnaderna i Bidens klimatpaket.

Tills nyligen har aggressiva klimatmål och lagstiftning drivit på utveckling och investeringar i grön vätgas. Den dominerande grå vätgasproduktionen släpper ut omkring 900 miljoner ton koldioxid per år, mer än hela flygindustrin, så klimatvänligare alternativ har varit önskvärda.

Men med den nya fossilvänliga Donald Trump-politiken och lättnader i EU-krav har den gröna omställningen satts på paus och det senaste året har en rad projekt stoppas eller bromsats.

Grå vätgas:

Tillverkas genom ångreformering av fossilgas (metan). Processen ger stora utsläpp av koldioxid och är fossilbaserad. Den vanligaste typen av vätgas idag inom industrin.

Blå vätgas:

Samma tillverkningsmetod som grå vätgas, men med koldioxidinfångning (CCS) för att minska utsläppen. Har fortfarande miljöproblem kopplade till fossilgasutvinning och lagring av CO₂.

Grön vätgas:

Produceras via elektrolys där vatten spjälkas med elektricitet från förnybara energikällor som sol och vind. Är helt fossilfri och ses som nyckeln till en hållbar energiomställning. Källa: Naturskyddsföreningen