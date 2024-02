Alarmerande fynd: Isen kan smälta extremt snabbt

Bioteknikbolaget Carbiotix som utvecklat ett prebiotiskt fiber steg 433 procent på onsdagsmorgonen efter ett USA-godkännande för sin första prebiotiska ingrediens baserad på majskli. Carbiotix går därmed från att vara ett utvecklingsbolag till ett kommersiellt bolag med en global adresserbar marknad på 1 miljard EUR. Bolaget genomför just nu en företrädesemission där teckningskursen är fastställd till …

Inte mycket vi kan göra

Datan de fick fram visade hur snabbt isen tunnades ut i slutet av den senaste istiden och resultatet överraskade forskarna.

“Vi spenderade faktiskt mycket tid på att kontrollera att vi inte hade gjort ett misstag med analysen”, sägwer Eric Wolff, glaciolog vid University of Cambridge i Storbritannien, och en av studiens författare.

De fann att för 8 000 år sedan smälte den västantarktiska inlandsisen väldigt snabbt. Enligt studiens författare är det här det första direkta beviset för en så snabb förlust av is någonstans i Antarktis.

Den västantarktiska inlandsisen är särskilt känslig för klimatförändringar, eftersom marken under den ligger under havsytan och sluttar nedåt. När varmt vatten hamnar under isen kan den smälta väldigt snabbt.

Isobel Rowell, som forskar på iskärnor vid British Antarctic Survey och är medförfattare till studien, förklarar att det som gör studiens fynd så alarmerande är att när smältningen väl börjar är det inte mycket, om något, vi kan göra för att stoppa den.

Fem meter

Forskare har vetat att inlandsisen var större i slutet av den senaste istiden än den är i dag, men enligt Eric Wolff har det inte varit känt när issmältningen inträffade.

Han säger att forskarna med den här studien kan säga exakt när istäcket drog sig tillbaka och att det gick riktigt snabbt.

Och, det skulle kunna hända igen, Eric Wolff menar att om isen börjar dra sig tillbaka igen kommer den göra det väldigt snabbt.

Det skulle få katastrofala konsekvenser för havsnivån, istäcket i Västantarktis innehåller tillräckligt mycket vatten för att höja havsnivån med ungefär fem meter.

En sådan höjning av havsnivån skulle orsaka översvämningar i kustnära städer och kustområden över hela jorden.

Enligt Ted Scambos, glaciolog vid University of Colorado Boulder i USA, visar studien att den mängd is som lagras i Antarktis kan förändras väldigt snabbt.

Nyckelbudskap är att: “mängden is som lagras i Antarktis kan förändras mycket snabbt, i en takt som skulle vara svår att hantera för många kuststäder”, säger han till CNN.

