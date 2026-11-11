Wall Street öppnar muntert – Nvidia stiger

Nvidias vänder sin trend efter vd:n Jensen Huangs otrohetsskandal. Aktien, som föll drygt 4 procent i måndags och ytterligare 5,5 procent på tisdagen, är upp 2,7 procent.

Coreweave rusar 15,9 procent på sin kvartalsrapport efter börsens stängning på tisdagskvällen. Rapportens resultat drog även upp ett större antal teknikbolag i Asien och Europa.

Terminspriset på Nordsjöolja (Brent) har stigit 1,4 procent till 92,70 dollar per fat under onsdagen.