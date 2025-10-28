Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Vinsten större än väntat för Europas största bank

Europa
Europas största bank, HSBC, levererar en starkare rapport än väntat. (Foto: Alastair Grant/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 28 okt. 2025Publicerad: 28 okt. 2025

HSBC, som är Europas största bank, överträffar förväntan med sin resultatrapport för årets tredje kvartal.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

CNBC rapporterar att HSBC:s vinst före skatt för Q3 blev 7,3 miljarder dollar.

Det var en minskning av vinsten med 14 procent jämfört med motsvarande kvartal för ett år sedan men ändå bättre än väntat.

Högre driftskostnader uppges ha dragit ner vinsten för långivaren, och även rättsliga avsättningar på 1,4 miljarder dollar.

HSBC förbättrar sitt räntenetto

HSBC:s räntenetto steg under den nu inrapporterade perioden, även bankjättens förmögenhetssegment var robust.

Räntenettot ökade med 15 procent jämfört med samma kvartal i fjol till 8,8 miljarder dollar.

Intäkterna från förmögenhetsdivisionen ökade med 30 procent till 2,68 miljarder dollar.

”Den avsikt med vilken vi genomför vår strategi återspeglas i våra resultat detta kvartal, trots att vi har vidtagit rättsliga avsättningar relaterade till historiska frågor”, säger bankens vd Georges Elhedery, berättar CNBC.

ANNONS

Senaste nytt

Therese Af Kleen, Almi
Spela klippet
PS Partner

Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt

18 okt. 2025
Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
PS Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

17 okt. 2025

Ser Hongkong som globalt finanscentrum

ANNONS

Tidigare denna månad tillkännagav HSBC planer på att privatisera sitt dotterbolag Hang Seng Bank. Detta värderas till motsvarande 37 miljarder dollar.

Affären är en följd av HSBC.s förtroende för Hongkong som ledande, globalt finansnav, har Elhedery uttalat.

Hang Seng Banks andel förfallna lån steg till 6,69 procent under första halvåret 2025 i den fortsatta stressen inom fastighetssektorn.

Aktierna i HSBC i Hongkong steg nu 1,3 procent vid senaste rapporten.

Läs även: Nu ska nästa storbank skära ned DagensPS

Läs också: Bankens jättegroda – avslöjade nedskärningar i mejl Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BankEuropaHSBCKvartalsrapportvinst
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

ANNONS
Verisure hemlarm för bara 2990 kr

Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS