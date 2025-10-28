Vinsten större än väntat för Europas största bank

Verisure hemlarm för bara 2990 kr

CNBC rapporterar att HSBC:s vinst före skatt för Q3 blev 7,3 miljarder dollar.

Det var en minskning av vinsten med 14 procent jämfört med motsvarande kvartal för ett år sedan men ändå bättre än väntat.

Högre driftskostnader uppges ha dragit ner vinsten för långivaren, och även rättsliga avsättningar på 1,4 miljarder dollar.

HSBC förbättrar sitt räntenetto

HSBC:s räntenetto steg under den nu inrapporterade perioden, även bankjättens förmögenhetssegment var robust.

Räntenettot ökade med 15 procent jämfört med samma kvartal i fjol till 8,8 miljarder dollar.

Intäkterna från förmögenhetsdivisionen ökade med 30 procent till 2,68 miljarder dollar.

”Den avsikt med vilken vi genomför vår strategi återspeglas i våra resultat detta kvartal, trots att vi har vidtagit rättsliga avsättningar relaterade till historiska frågor”, säger bankens vd Georges Elhedery, berättar CNBC.