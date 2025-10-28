HSBC, som är Europas största bank, överträffar förväntan med sin resultatrapport för årets tredje kvartal.
Vinsten större än väntat för Europas största bank
Mest läst i kategorin
Taveres varning: Då försvinner Tesla från marknaden
Genom att verka i gränslandet mellan motor och tech har Tesla blivit ett av världens största bolag, sett till börsvärde. Och snart kan det vara borta. Förhoppningarna kring Tesla är gigantiska. Bolaget behöver växa explosivt om man ska göra sitt höga börsvärde rättvisa. Men motgångarna sätter käppar i hjulen 2025. Trots rekordförsäljning når bolagets vinst …
Ekonomin bromsar in: Rysslands desperata drag
När den ryska ekonomin fortsätter sakta in gör Rysslands centralbank vad den kan för att skaka liv i den, nu via en fjärde räntesänkning. Ekonomin i Ryssland saktar ner, hjulen snurrar allt långsammare, exporten stryps och nya sanktioner kommer. Då meddelar den ryska centralbanken att den sänker styrräntan en halv procentenhet, från 17 till 16,5 …
Trots dussintals rekord får USA-börsen stryk
Andra aktiemarknader i världen spöar USA-börsen trots att den sistnämnda återkommande slår nya rekord, konstaterar The Wall Street Journal. ”MSCI All Country World ex USA Index, som följer aktier i utvecklade och tillväxtmarknader, har stigit med cirka 26 % under 2025 mätt i amerikanska dollar. Det överträffar S&P 500, som har stigit med 15 % …
De tvingas ge Kina företagshemligheter
Företag som vill få sällsynta jordartsmetaller från Kina måste dela företagshemligheter. ”Gör oss sårbara”, säger Tysklands förbundskansler. Tyska och andra västliga företag måste dela med sig av detaljerad och konfidentiell information till kinesiska myndigheter för att få importlicenser för sällsynta jordartsmetaller. Det rapporterar norska Nettavisen med hänvisning till Bloomberg. Det rör sig om regler Kina …
Aktiespararna: "Avvakta ett bättre läge i aktien"
Den tidigare tillväxtraketen har tappat fart på en av sina viktigaste marknader noterar Aktiespararna i en ny analys av aktien. Trots att kursen är back över 21 procent på ett år så ser Aktiespararna en premie i värderingen och rekommenderar att investerare väntar på ett ännu bättre läge. Läs även: Läge för sparare att möblera …
CNBC rapporterar att HSBC:s vinst före skatt för Q3 blev 7,3 miljarder dollar.
Det var en minskning av vinsten med 14 procent jämfört med motsvarande kvartal för ett år sedan men ändå bättre än väntat.
Högre driftskostnader uppges ha dragit ner vinsten för långivaren, och även rättsliga avsättningar på 1,4 miljarder dollar.
HSBC förbättrar sitt räntenetto
HSBC:s räntenetto steg under den nu inrapporterade perioden, även bankjättens förmögenhetssegment var robust.
Räntenettot ökade med 15 procent jämfört med samma kvartal i fjol till 8,8 miljarder dollar.
Intäkterna från förmögenhetsdivisionen ökade med 30 procent till 2,68 miljarder dollar.
”Den avsikt med vilken vi genomför vår strategi återspeglas i våra resultat detta kvartal, trots att vi har vidtagit rättsliga avsättningar relaterade till historiska frågor”, säger bankens vd Georges Elhedery, berättar CNBC.
Senaste nytt
Weekendresa till Köpenhamn – häng med Viggo Cavling till Kødbyen och Vesterbro
Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från?4 495 kronor för två personer, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt
Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …
Ser Hongkong som globalt finanscentrum
Tidigare denna månad tillkännagav HSBC planer på att privatisera sitt dotterbolag Hang Seng Bank. Detta värderas till motsvarande 37 miljarder dollar.
Affären är en följd av HSBC.s förtroende för Hongkong som ledande, globalt finansnav, har Elhedery uttalat.
Hang Seng Banks andel förfallna lån steg till 6,69 procent under första halvåret 2025 i den fortsatta stressen inom fastighetssektorn.
Aktierna i HSBC i Hongkong steg nu 1,3 procent vid senaste rapporten.
Läs även: Nu ska nästa storbank skära ned DagensPS
Läs också: Bankens jättegroda – avslöjade nedskärningar i mejl Realtid
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.
Senaste nytt
Elon Musks rekordlön på 1 000 miljarder dollar: Hotar lämna Tesla
Elon Musk kan lämna Tesla om han inte får sitt ersättningspaket på 1 000 miljarder dollar. Nu uppmanas aktieägarna att rösta för jättelönen. Teslas styrelseordförande Robyn Denholm vädjar till aktieägarna att godkänna Elon Musks nya ersättningspaket – ett upplägg som kan kosta företaget upp till 1 000 miljarder dollar. Om planen röstas ned riskerar bolaget …
Därför blir Ferraris nya elbil en nästan omöjlig dröm för de rika
Det är den mest slimmade och kraftfulla elbilen på jorden, men även bland de som har råd kommer ytterst få att få möjligheten att köpa den. Det är en strategi som ska bevara mystiken kring det klassiska märket. Ferraris hemliga drag i elracet När den italienska lyxbilstillverkaren Ferrari aviserade sitt första helt eldrivna fordon, kodnamnet …
Litauen: "Nato måste agera snabbare"
Nato måste kunna agera med någon timmes varsel, ibland några minuter. Kravet kommer från Litauens utrikesminister. Litauen vill se snabbare tag och snabbare reaktioner från Nato. Bakgrunden är Rysslands intensifierade försök att testa alliansens enighet och reaktionsförmåga. Det är det Ryssland testar genom exempelvis luftrumskränkningar och undervattensoperationer i Östersjön, menar litauiske utrikesministern Kestitus Budrys. Premiärminister …
Tvärt om: AI minskar risken för fusk
Företag som länge levt på kundernas okunskap får allt svårare att gömma sig. Enligt The Economist är AI på väg att avsluta det som tidningen kallar ”lurendrejarekonomin” – där brist på information gjort det lätt att ta överpris och sälja dåliga produkter. De okunniga konsumenternas tid är över när alla har ett geni i fickan. …
Därför måste alla användare av X säkra sina konton
Två år har gått sedan Elon Musk genomförde sitt omtalade namnbyte från Twitter till X. Nu tar han nästa steg, vilket kan ställa till det för användare. Trots att det var två år sedan Elon Musk döpte om Twitter till X, har många användare fortfarande svårt att släppa det gamla namnet. De "twittrar" fortfarande i …