Chetram Balli, som från omkring år 1989 hanterade dokument på advokatbyrån Cravath, Swaine & Moore, åtalas för insiderhandel i minst fem bolag inför uppköp, enligt den federala åklagarmyndigheten i östra New York.
Cravath-anställd åtalas för insiderhandel i klientaffärer
Åklagarna namnger inte byrån, men Cravath har bekräftat att Chetram Balli inte längre arbetar där, skriver Non-Billable. Han greps den 12 november 2026.
Enligt åklagarna tjänade han mer än 70 000 dollar mellan april 2025 och oktober 2026, omkring 690 000 kronor. Börsmyndigheten SEC, som också har stämt honom, menar att det istället handlar om omkring 55 000 dollar, eller 540 000 kronor, i sin stämningsansökan.
Ingen vinst på Paramount
Ett av åklagarnas bevis är de aktier som Balli köpte i Paramount Skydance strax innan bolaget i februari 2026 tillkännagav uppköpet av Warner Bros Discovery för 110 miljarder dollar. Paramount hade advokatfirman Cravath som rådgivare i affären. Enligt SEC tjänade Balli inget på de köpen.
Bäst gick Forge Global, där han köpte 1 242 aktier den 5 november 2025 för i snitt 26,30 dollar. Omkring en vecka senare sålde han dem för i snitt 44,21 dollar när det blev känt att Charles Schwab köper bolaget. Totalt tjänade han cirka 22 000 dollar, skriver SEC.
I byråns interna system kunde Balli se advokaternas beställningar även när han inte arbetade med dem, framgår det av stämningen. När mäklaren stängde hans konto i augusti 2026 uppgav han i ansökan till en ny mäklare att han var arbetslös och fortsatte att handla med vinst, skriver myndigheten.
Joseph Nocella, chefsåklagare i östra New York, säger:
Enligt anklagelserna utnyttjade Balli upprepade gånger insiderinformation som han tillskansat sig från sin arbetsgivare.
Balli riskerar upp till 20 års fängelse.
Skärpta straff i Sverige
I Sverige höjdes minimistraffet för grovt insiderbrott den 1 augusti 2026 från sex månader till ett års fängelse, enligt regeringens proposition. Maxstraffet är fortfarande sex år, enligt lagen om straff för marknadsmissbruk.
Finansinspektionen tog emot 469 anmälningar om misstänkt insiderhandel år 2025. Till och med den 30 september i år har 268 anmälningar inkommit visar myndighetens statistik. Fortsätter de komma i samma takt resten av året blir det omkring 360 anmälningar, nästan en fjärdedel färre än 2025.
Den 2 februari 2026 kallade FI till sig branschen efter misstänkta insiderbrott vid större aktieaffärer. Jimmy Kvarnström, chef för FI:s område Marknader, sa när myndigheten meddelade beskedet:
Det här är ett allvarligt fenomen som påverkar förtroendet för aktiemarknaden.
Dagens PS har tidigare skrivit om domarna i Pagero-härvan och åtalet mot en styrelseordförande som tipsade vänner.
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