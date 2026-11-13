Cravath-anställd åtalas för insiderhandel i klientaffärer

Enligt åklagarna tjänade han mer än 70 000 dollar mellan april 2025 och oktober 2026, omkring 690 000 kronor. Börsmyndigheten SEC, som också har stämt honom, menar att det istället handlar om omkring 55 000 dollar, eller 540 000 kronor, i sin stämningsansökan.

Ingen vinst på Paramount

Ett av åklagarnas bevis är de aktier som Balli köpte i Paramount Skydance strax innan bolaget i februari 2026 tillkännagav uppköpet av Warner Bros Discovery för 110 miljarder dollar. Paramount hade advokatfirman Cravath som rådgivare i affären. Enligt SEC tjänade Balli inget på de köpen.

Bäst gick Forge Global, där han köpte 1 242 aktier den 5 november 2025 för i snitt 26,30 dollar. Omkring en vecka senare sålde han dem för i snitt 44,21 dollar när det blev känt att Charles Schwab köper bolaget. Totalt tjänade han cirka 22 000 dollar, skriver SEC.

I byråns interna system kunde Balli se advokaternas beställningar även när han inte arbetade med dem, framgår det av stämningen. När mäklaren stängde hans konto i augusti 2026 uppgav han i ansökan till en ny mäklare att han var arbetslös och fortsatte att handla med vinst, skriver myndigheten.

Joseph Nocella, chefsåklagare i östra New York, säger:

Enligt anklagelserna utnyttjade Balli upprepade gånger insiderinformation som han tillskansat sig från sin arbetsgivare.

Balli riskerar upp till 20 års fängelse.