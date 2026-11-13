Börsen inleder veckans avslut nedåt

Riskaptiten på börser runt om i världen har fått sig en dubbelsmäll av oron för följderna av chipbjässen Nvidias ledarskapshärva och ett högre oljepris, som trycker upp marknadsräntor.

Wall Street stängde nedåt i torsdags, men det har varit blandat på ledande Asienbörser under natten: uppåt i Tokyo och Taiwan, men nedåt i Shanghai, Hongkong och Seoul.

Priset på Nordsjöolja (Brent) vände tvärt uppåt i torsdags – sedan president Donald Trump sagt att USA inte behöver något fredsavtal med Iran. I fredagens handel har priset kretsat kring 96 dollar per fat.

Stockholmsbörsens OMXS-index – som tidigare i veckan slog historiskt rekord – sjönk 0,2 procent i torsdags. Sedan årsskiftet ligger indexet på plus 10,9 procent.