Börsen har fel om Nvidia – bolaget är större än sin grundare

Historien är full av exempel på företagsledare som blivit större än sina bolag.

Steve Jobs lämnade Apple 1985 och kom tillbaka först när bolaget var nära ruinens brant. Efter hans död tog Tim Cook över och gjorde Apple ännu större. Walt Disney dog 1966 men nöjesimperiet lever vidare.

Walmart klarade sig efter Sam Waltons död och McDonald’s efter Ray Krocs. Intel överlevde Andy Groves sorti och Uber har fortsatt växa efter Travis Kalanicks dramatiska avsked.

Nvidia är större än sin grundare

Nvidia har dessutom betydligt mer än en karismatisk grundare att luta sig mot. Bolaget har byggt upp en organisation i världsklass och en produktportfölj som sträcker sig långt bortom grafikkort.

Mjukvaruplattformen CUDA har skapat ett ekosystem som konkurrenterna inte kopierar över en natt. Det är framför allt ingenjörer och utvecklingsteam som bygger nästa generations chip – inte vd ensam.

Huang har varit visionären som pekat ut riktningen. Men han har inte personligen utvecklat varje chip eller byggt varje del av tekniken. Den kompetensen finns kvar.

Det finns förstås frågetecken kring bolagsstyrningen och Kinaaffären. De måste redas ut. Men det är en annan sak än att tro att Nvidias konkurrenskraft försvinner med Huang.

AI-boomen kan absolut få sig en törn och värderingarna kan behöva komma ned ytterligare. Men att döma ut Nvidia för att grundaren lämnar är att blanda ihop en människa med ett helt företag.

ANNONS

Börsen har kanske glömt en ganska enkel sak. Även genier behöver ett bra team.