Victoria Silvstedt tror på guld och bitcoin

Victoria Silvstedt har under flera års tid, utöver sin karriär som modell och sångerska, också gett råd i ett antal intervjuer om investeringar och hon har själv gjort sig en hacka på köpet.

I en ny intervju med Dagens industri förklarar Silvstedt hur hon ser på investeringsklimatet just nu.

Redan för två år sedan lät hon sig intervjuas av tidningen och då sa hon att hon gått från att vara en aggressiv till en mer passiv investerare. Den linjen har hon hållit fast vid, inte minst med tanke på de globala oroligheterna och det fortsatta kriget i Ukraina.

Har tagit det säkra före det osäkra

Därför har Silvstedt valt att parkera stora delar av sitt sparande på räntekonton. Vilket gjort att hon gått miste om en del aktieuppgångar medger hon till Di. Men att det inte är något som grämer henne.

Victoria Silvstedt tävlade i Melodifestivalen för första gången i år. (Foto: Jessica Gow/TT)

“Mycket har hänt på två år, men nu tycker jag att börsen börjar se lite dyr ut. Samtidigt kommer vi att se räntesänkningar i USA, och det brukar vara bra för börsen”, säger hon.

Samtidigt är hon orolig för alla de riskfaktorer som just nu finns i omvärlden.