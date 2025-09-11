Supermodellen och sångaren Victoria Silvstedt är också känd som en vass investerare. I en ny intervju ger hon sin syn på vad som bör ingå i en framgångsrik portfölj.
Victoria Silvstedt tror på guld och bitcoin
Victoria Silvstedt har under flera års tid, utöver sin karriär som modell och sångerska, också gett råd i ett antal intervjuer om investeringar och hon har själv gjort sig en hacka på köpet.
I en ny intervju med Dagens industri förklarar Silvstedt hur hon ser på investeringsklimatet just nu.
Redan för två år sedan lät hon sig intervjuas av tidningen och då sa hon att hon gått från att vara en aggressiv till en mer passiv investerare. Den linjen har hon hållit fast vid, inte minst med tanke på de globala oroligheterna och det fortsatta kriget i Ukraina.
Victoria Silvstedt: “Slösade otroligt mycket”
Superstjärnan avslöjar att hon satte sprätt på alla pengar i början av sin karriär.
Har tagit det säkra före det osäkra
Därför har Silvstedt valt att parkera stora delar av sitt sparande på räntekonton. Vilket gjort att hon gått miste om en del aktieuppgångar medger hon till Di. Men att det inte är något som grämer henne.
“Mycket har hänt på två år, men nu tycker jag att börsen börjar se lite dyr ut. Samtidigt kommer vi att se räntesänkningar i USA, och det brukar vara bra för börsen”, säger hon.
Samtidigt är hon orolig för alla de riskfaktorer som just nu finns i omvärlden.
Har förlitat sig på “gratispengar”
I intervjun berättar Silvstedt att hon förlitar sig på en värld av “gratispengar” och korta dollardepositioner som har gett trygg avkastning.
Victoria Silvstedt: "Slösade otroligt mycket". Dagens PS
När räntorna i USA har hållit sig kvar på höga nivåer har hon bundit kapital längre genom att låsa in höga dollaravkastningar i flera år framåt.
”Jag får fortfarande 4,3 procent i ränta årligen på mina dollarbesparingar. Alla mina dollar är låsta till säkra pengar i framtiden”, säger hon.
Letar efter avkastning i euro
Just nu letar Silvstedt efter bättre avkastning i euro genom obligationer och andra säkra räntepapper, samtidigt som hedgefonder står för den mer aktiva förvaltningen.
Parallellt letar hon bättre avkastning i euro genom obligationer och andra säkra räntepapper. Samtidigt får hedgefonder stå för den mer aktiva förvaltningen.
Så blev supermodellen beroende av snabba klipp. Dagens PS
”Jag brukade vara så himla aktiv och köpa och sälja aktier hela tiden, men nu äger jag bara några enskilda aktier. Mycket kapital är placerat i hedgefonder som gör jobbet åt mig.”
Guld är för evigt
Victoria Silvstedt är inte sentimental kring sitt sparande men vissa saker ser hon som eviga tillgångar. Däribland guld och bitcoin.
“Jag har ethereum och bitcoin, men har tagit hem lite vinst där. Även guldpriset har exploderat och det kommer jag aldrig att sälja heller. Guld är en ’keeper’. Jag har ägt guld i många år och jag vet inte om jag skulle vilja köpa på dessa nivåer, men jag säljer det heller inte. ’Gold is king – always’”, säger hon till Di.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
