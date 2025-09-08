Vd-stolen som blev en katapultstol

Citycon är fastighetsjätten som i Sveriges äger bland annat Liljeholmstorget och, sedan en kortare tid, hela Kista galleria. En fjärdedel av bolagets innehav finns i Sverige, skriver Fastighetsvärlden.

”Kortare tid” är också sammanfattning av vad som gäller cirkulationstiden på vd-stolen.

”Sa jag adjö när jag kom”, är en tänkbar titel.

”Överens”, förstås

Nu har Citycon och Oleg Zaslavsky ”ömsesidigt” kommit överens om att Zaslavsky ska lämna jobbet som vd med omedelbar verkan.

Ny på vd-tjänsten, men inte med självklarhet gammal där, är Eshel Pesti.

Olag Zaslavsky är israelisk och ukrainsk medborgare och fick jobbet som ny vd för Citycon i november 2024.

Han tillträdde tjänsten i april 2025 och lämnar den alltså nu rakt över disk.

När Zaslavsky fick jobbet ersatte han Henrica Ginström som även hon lämnade jobbet ”med omedelbar verkan”, men överträffade Zaslavsky genom att hålla sig kvar på jobbet sju månader mot Zaslavskys fem.

Ginström efterträdde, när hon fick jobbet, F Scott Ball.