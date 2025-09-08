Citycon byter vd igen. Det är den tredje vd:n på kort tid för bolaget, som äger fastigheter för 45 miljarder kronor.
Vd-stolen som blev en katapultstol
Citycon är fastighetsjätten som i Sveriges äger bland annat Liljeholmstorget och, sedan en kortare tid, hela Kista galleria. En fjärdedel av bolagets innehav finns i Sverige, skriver Fastighetsvärlden.
”Kortare tid” är också sammanfattning av vad som gäller cirkulationstiden på vd-stolen.
”Sa jag adjö när jag kom”, är en tänkbar titel.
”Överens”, förstås
Nu har Citycon och Oleg Zaslavsky ”ömsesidigt” kommit överens om att Zaslavsky ska lämna jobbet som vd med omedelbar verkan.
Ny på vd-tjänsten, men inte med självklarhet gammal där, är Eshel Pesti.
Olag Zaslavsky är israelisk och ukrainsk medborgare och fick jobbet som ny vd för Citycon i november 2024.
Han tillträdde tjänsten i april 2025 och lämnar den alltså nu rakt över disk.
När Zaslavsky fick jobbet ersatte han Henrica Ginström som även hon lämnade jobbet ”med omedelbar verkan”, men överträffade Zaslavsky genom att hålla sig kvar på jobbet sju månader mot Zaslavskys fem.
Ginström efterträdde, när hon fick jobbet, F Scott Ball.
Meriter från Ryssland
Nye vd:n, Eshel Pesti, ska vara stationerad i finska Helsingfors, vilket kanske ökar möjligheten att behålla jobbet.
Pesti har en meritlista från flera internationella fastighetsbolag och har arbetat mycket i Ryssland, vilket väl kan öka inlevelseförmågan i nyckfulla ledarskap.
”Eshel har gedigen erfarenhet inom fastighetsbranschen och operativ expertis”, säger Citycons styrelseordförande Chaim Katzman.
Han dristar sig dessutom till att säga att ”vi är övertygade om att Eshel, tillsammans med företagets skickliga medarbetare och ledning, kan positionera Citycon för långsiktigt värdeskapande.”
Noterat på Israel-börs
Katzman är stor ägare i G City, som tidigare hette Gazit Globe. Bolaget är noterat vid börsen i Tel Aviv och äger 49,6 procent av aktierna i Citycon.
Citycon äger fastigheter i Norge, Finland, Sverige, Danmark och Estland.
I Sverige ingår Kista Galleria, Liljeholmstorget galleria, Åkersberga centrum, Jakobsbergs centrum, Mölndal galleria och Stenungstorg centrum.
