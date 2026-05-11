Vd häktad för grovt sanktionsbrott – maskiner hamnade i Ryssland

Häktningsförhandlingen hölls bakom stängda dörrar i Stockholms tingsrätt. Åklagaren menar att det finns risk för att mannen kan förstöra bevis eller försvåra utredningen om han släpps fri. Tingsrätten beslutade därför att häkta honom på sannolika skäl misstänkt för grovt sanktionsbrott.

”Min klient förnekar brott”, säger hans försvarare, advokat Isak Åberg, till Expressen.

Sedan tidigare sitter även en 44-årig man häktad i samma utredning. Brottsmisstankarna gäller händelser som ska ha pågått sedan sommaren 2025.

Säpo uppger att myndigheten ser allvarligt på försök att kringgå sanktionerna mot Ryssland. Enligt myndigheten är målet att förhindra att svensk teknik och svenska produkter används av den ryska militären.

