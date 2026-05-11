En vd har häktats misstänkt för grovt sanktionsbrott efter en insats ledd av Säkerhetspolisen, rapporterar Expressen.
Vd häktad för grovt sanktionsbrott – maskiner hamnade i Ryssland
Mannen greps tidigare i veckan och misstänks vara inblandad i export av avancerade verkstadsmaskiner som enligt utredningen kan ha hamnat i Ryssland via olika mellanhänder. Produkterna ska kunna användas inom den ryska militärindustrin, bland annat vid tillverkning av robotkomponenter och flygplansdelar.
Häktningsförhandlingen hölls bakom stängda dörrar i Stockholms tingsrätt. Åklagaren menar att det finns risk för att mannen kan förstöra bevis eller försvåra utredningen om han släpps fri. Tingsrätten beslutade därför att häkta honom på sannolika skäl misstänkt för grovt sanktionsbrott.
”Min klient förnekar brott”, säger hans försvarare, advokat Isak Åberg, till Expressen.
Sedan tidigare sitter även en 44-årig man häktad i samma utredning. Brottsmisstankarna gäller händelser som ska ha pågått sedan sommaren 2025.
Säpo uppger att myndigheten ser allvarligt på försök att kringgå sanktionerna mot Ryssland. Enligt myndigheten är målet att förhindra att svensk teknik och svenska produkter används av den ryska militären.
