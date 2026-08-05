Vattenfall bygger vindkraft åt 1,8 miljoner danskar

Vill bygga ut havsbaserad vindkraft

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Landet fortsätter därmed att investera i ny vindkraft till havs, samtidigt som flera liknande projekt i Sverige har lagts på is eller skjutits upp.

En central del i den danska strategin är planerna på att utveckla Bornholm till en energiö i samarbete med Tyskland.

Ön ska fungera som nav för utbyggnaden av havsbaserad vindkraft i södra Östersjön och för överföring av el till flera länder.

Hamnen i Rønne har redan byggts ut för att kunna hantera de stora komponenter som krävs för framtida vindkraftsprojekt.

De båda nya vindkraftsparkerna väntas bidra till ökad elproduktion, stärkt energiförsörjning och en fortsatt utbyggnad av den förnybara energin i Danmark.

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