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Vattenfall bygger vindkraft åt 1,8 miljoner danskar

vattenfall
Stödet för havsbaserad vindkraft har gått i vågor, men nu tycks nya byggen bli av utanför den danska kusten. (Foto: James Brooks/AP/TT).

Två stora vindkraftsparker ska byggas i danskt vatten. Det blir den svenska jätten Vattenfall som får i uppdrag att göra det.

Vattenfall har vunnit en dansk upphandling om att bygga två havsbaserade vindkraftsparker i Nordsjön och Kattegatt.

Projekten får möjlighet till statligt stöd och väntas från 2032 producera el motsvarande årsförbrukningen för omkring 1,8 miljoner hushåll.

Det meddelar Danmarks klimat- och energidepartement.

Gav lägst bud

Vindkraftsparken Nordsøen Midt ska uppföras cirka 20 kilometer utanför Västjyllands kust, medan Hesselø byggs omkring 30 kilometer utanför Nordsjälland i Kattegatt.

Tillsammans ska anläggningarna ha en installerad kapacitet på minst 1,8 gigawatt.

Danmark har nyligen återinfört möjligheten till statligt stöd för havsbaserad vindkraft.

I upphandlingen lämnade Vattenfall de lägsta buden, motsvarande 504 danska kronor per megawattimme för Nordsøen Midt och 542 danska kronor per megawattimme för Hesselø.

Satsningen är en del av Danmarks långsiktiga strategi för att bygga ut den havsbaserade vindkraften och minska beroendet av fossila bränslen.

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Vill bygga ut havsbaserad vindkraft

Landet fortsätter därmed att investera i ny vindkraft till havs, samtidigt som flera liknande projekt i Sverige har lagts på is eller skjutits upp.

En central del i den danska strategin är planerna på att utveckla Bornholm till en energiö i samarbete med Tyskland.

Ön ska fungera som nav för utbyggnaden av havsbaserad vindkraft i södra Östersjön och för överföring av el till flera länder.

Hamnen i Rønne har redan byggts ut för att kunna hantera de stora komponenter som krävs för framtida vindkraftsprojekt.

De båda nya vindkraftsparkerna väntas bidra till ökad elproduktion, stärkt energiförsörjning och en fortsatt utbyggnad av den förnybara energin i Danmark.

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Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

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