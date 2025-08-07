Varningen: Här kan marknaden explodera

Litiumpriserna just nu återspeglar inte den verkliga efterfrågetrenden och det kan vid någon tidpunkt leda till en dramatisk situation, menar Oilprice.

Samtidigt finns fortsatta utmaningar när det gäller elbilsmarknaden och kring utbyggnaden av batterilagring.

2024 såg det ut som om världen skulle ha ett överutbud av litium. Trots att Kina fortsatte slå rekord i försäljning av elbilar, var situationen globalt sådant att vi hade större utbud än efterfrågan på litium, vilket satte spår i priset.

Underskattar efterfrågan?

Nu kommer i stället varningar om att marknaden underskattar efterfrågan på litium. Det kan få allvarliga konsekvenser.

Bolaget bakom en av världens största litiumgruvor sade nyligen att litiumpriserna just nu inte motiverar nya investeringar i ökad produktion.

Albemarle, en av de största litiumproducenterna globalt, rapporterade tidigare denna månad att bolaget nu åter gör vinst andra kvartalet 2025 efter en förlustsviter tre månader 2024.

