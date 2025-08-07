Dagens PS
Varningen: Här kan marknaden explodera

Priset på litium lågt, men marknaden kan "explodera"
Elbil på elbil på elbil…en orsak till det sjunkande priset på litium är att färre elbilar säljs. Återhämtning i Europa men ännu inte i USA för elbilar. (Foto: Jon Super/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 07 aug. 2025Publicerad: 07 aug. 2025

Litium har blivit billigare men priserna återspeglar inte efterfrågan. Det kan skapa ett marknadsläge där efterfrågan exploderar.

Litiumpriserna just nu återspeglar inte den verkliga efterfrågetrenden och det kan vid någon tidpunkt leda till en dramatisk situation, menar Oilprice.

Samtidigt finns fortsatta utmaningar när det gäller elbilsmarknaden och kring utbyggnaden av batterilagring.

2024 såg det ut som om världen skulle ha ett överutbud av litium. Trots att Kina fortsatte slå rekord i försäljning av elbilar, var situationen globalt sådant att vi hade större utbud än efterfrågan på litium, vilket satte spår i priset.

Litium rasar i pris: Billiga batterier tar över världen. Dagens PS

Underskattar efterfrågan?

Nu kommer i stället varningar om att marknaden underskattar efterfrågan på litium. Det kan få allvarliga konsekvenser.

Bolaget bakom en av världens största litiumgruvor sade nyligen att litiumpriserna just nu inte motiverar nya investeringar i ökad produktion.

Albemarle, en av de största litiumproducenterna globalt, rapporterade tidigare denna månad att bolaget nu åter gör vinst andra kvartalet 2025 efter en förlustsviter tre månader 2024.

Trots prisras – grönt ljus för riskfyllt litiumprojekt värt miljarder. Dagens PS

En ”guldklimp” men av litium. Litium är centralt både för elbilar och i batterilagring men de senaste åren har priset på råvaran sjunkit markant. (Foto: Petr David Josek/AP-TT)
Priset har sjunkit kraftigt

Den vinsten har främst skapats genom minskade kostnader, eftersom priset 2025 är betydligt lägre än förra året och kraftigt lägre än 2023.

2023 betalades litiumkarbonatekvivalenter med 30 dollar per kilo, 2024 var priset halverat till 12-15 dollar och under 2025 har vi nått priser på 9 dollar kilot.

Albemarle väntar sig heller inga stora förändringar i prisnivå. Det gör däremot den kanadensiska litiumgruva Patriot Battery Metals driver.

Bolagets vd varnade i veckan för att litiumefterfrågan kan överraska marknaden, genom att öka markant.

”Sker nu i batterivärlden”

”Ingen kom i närheten av att gissa rätt kring solenergianvändningen. År efter år uppgraderade alla sina prognoser och de fick det fortfarande inte rätt. Det här är precis vad som händer i batterivärlden”, sade Ken Brinsden vid ett branschevent i Australien, citerad av Mining Weekly.

”Det finns en rimlig chans att vi inom stationär energilagring faktiskt fortfarande accelererar. Den marknaden kommer att bli mycket större än elbilsmarknaden”, tillade Patriot Battery Metals vd.

Förra året sjönk kostnaderna för litiumjonbatterier med 20 procent, enligt Bloomberg.

Nedgången kom efter en färre sålda elbilar och överkapacitet inom batteritillverkning.

Ingen återhämtning i USA

När det gäller elbilar har försäljningen återhämtat sig i år i Europa, men är ännu inte på väg att göra det i USA. Ändå förutspår vissa redan en litiumbrist på litium.

Internationella energiorganet IEA varnade nyligen för att litiumbrist kan vara i sikte av två skäl.

Dels ökar efterfrågan kraftigt och dels finns det mesta av det litium som bryts i dag i delar av världen som har ett utmanande klimat.

Nya gruvor, påpekar IEA, tar i snitt 16 år för att produktionen ska vara i gång, vilket ökar oron kring utbudet.

Svenska forskare: Så kan EU frigöra sig från Kina. Dagens PS

Litiumkriget hårdnar – alla vill dominera värdekedjan. Realtid

Torbjörn Karlgren
