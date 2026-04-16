Världens största chokladbolag vinstvarnar – aktien rasar

Bolagets vd Hein Schumacher, som tillträdde i slutet av januari, beskriver situationen som turbulent men framhåller samtidigt företagets starka marknadsposition och långsiktiga tillväxtmöjligheter.

”Unik hastighet i prisfallet”

Enligt Schumacher har sjunkande priser på kakaobönor under första halvåret bidragit till ett starkt kassaflöde och kan på sikt gynna chokladmarknaden. Samtidigt har den snabba prisnedgången, i kombination med överkapacitet och minskade volymer, pressat lönsamheten.

”Den unika hastigheten i prisfallet, tillsammans med en konkurrensutsatt marknad med överkapacitet, volymnedgångar och störningar i leveranserna, har påverkat resultatet”, säger han i ett pressmeddelande.

40 procent ned bara i år

Kakaopriserna har sjunkit kraftigt under året. Sedan årsskiftet har priserna fallit med över 40 procent och är ned nära 58 procent på tolv månader, enligt data från Trading Economics. På onsdagen noterades priset till drygt 3 500 dollar per ton.

Utvecklingen påverkas bland annat av störningar i viktiga transportleder som Hormuzsundet, men också av betydligt starkare skördar jämfört med tidigare år, vilket bidrar till att hålla nere priserna, rapporterar CNBC.

Barry Callebaut faller kraftigt på den schweiziska börsen. Som mest var aktien ned 17 procent, vid 16.30 svensk tid hade fallet dämpats till 14,8 procent.

