Vapenmiljardär lägger jättebud på Ray-Ban-imperiet

Nu vill Strnad köpa hela Delfin, investmentbolaget som förvaltar arvet efter den italienske miljardären Leonardo Del Vecchio. Budet uppgår till 30 miljarder euro, motsvarande omkring 330 miljarder kronor.

Erbjudandet lämnades i ett brev daterat den 20 oktober till Delfins vd Romolo Bardin. Strnad är även beredd att nöja sig med en kontrollerande andel på 62,5 procent. Budet gäller i 30 dagar, rapporterar Reuters.

Börsimperium värt 43 miljarder euro

Delfin är en av Italiens mest inflytelserika investmentstrukturer. Bolaget äger 32,4 procent av Essilor Luxottica, koncernen bakom bland annat solglasögonmärket Ray-Ban, och har stora ägarposter i försäkringsjätten Generali och bankerna Unicredit och Monte dei Paschi di Siena.

De börsnoterade innehaven har ett samlat marknadsvärde på över 40 miljarder euro. Strnads bud värderar därmed Delfin till omkring 30 procents rabatt mot substansvärdet, enligt Bloomberg.

Det är en typisk rabatt för investmentbolag, där marknadsvärdet ofta understiger värdet på de underliggande tillgångarna, rapporterar den italienska nyhetsbyrån ANSA.