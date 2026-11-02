Den tjeckiske försvarsmiljardären Michal Strnad vill köpa familjen Del Vecchios italienska börsimperium för 30 miljarder euro. Affären skulle ge honom stora ägarintressen i Ray-Ban-jätten EssilorLuxottica och flera av Italiens största finansbolag. Men en infekterad familjestrid kan sätta stopp för miljardbudet.
Vapenmiljardär lägger jättebud på Ray-Ban-imperiet
Michal Strnad, 34, är huvudägare i den tjeckiska försvarskoncernen Czechoslovak Group (CSG) – en av Europas stora aktörer inom försvarsindustrin. Han har byggt upp sin förmögenhet genom bland annat ammunitionstillverkning och militära system. CSG noterades på börsen i Amsterdam under 2026.
Nu vill Strnad köpa hela Delfin, investmentbolaget som förvaltar arvet efter den italienske miljardären Leonardo Del Vecchio. Budet uppgår till 30 miljarder euro, motsvarande omkring 330 miljarder kronor.
Erbjudandet lämnades i ett brev daterat den 20 oktober till Delfins vd Romolo Bardin. Strnad är även beredd att nöja sig med en kontrollerande andel på 62,5 procent. Budet gäller i 30 dagar, rapporterar Reuters.
Börsimperium värt 43 miljarder euro
Delfin är en av Italiens mest inflytelserika investmentstrukturer. Bolaget äger 32,4 procent av Essilor Luxottica, koncernen bakom bland annat solglasögonmärket Ray-Ban, och har stora ägarposter i försäkringsjätten Generali och bankerna Unicredit och Monte dei Paschi di Siena.
De börsnoterade innehaven har ett samlat marknadsvärde på över 40 miljarder euro. Strnads bud värderar därmed Delfin till omkring 30 procents rabatt mot substansvärdet, enligt Bloomberg.
Det är en typisk rabatt för investmentbolag, där marknadsvärdet ofta understiger värdet på de underliggande tillgångarna, rapporterar den italienska nyhetsbyrån ANSA.
Familjestriden hotar miljardaffären
Delfin ägs till lika delar av åtta arvingar efter Leonardo Del Vecchio. Var och en kontrollerar 12,5 procent av investmentbolaget. En försäljning kräver i praktiken att samtliga ställer sig bakom affären.
Men familjen är splittrad. Leonardo Maria Del Vecchio har redan markerat sitt motstånd mot ett utländskt övertagande.
”Min fars livsverk måste förbli en del av Italiens kulturarv”, säger han enligt Reuters.
Konflikten har tilltagit sedan grundarens död 2022. Tre av delägarna har vänt sig till en domstol i Luxemburg för att försöka ändra reglerna för bolagets beslutsfattande.
De vill bland annat ersätta kravet på enhällighet vid vissa styrelsebeslut med en majoritet på två tredjedelar, rapporterar Reuters.
Har redan tagit position i Italien
Strnad har också stärkt sin närvaro på den italienska marknaden. Tidigare under 2026 köpte hans investeringsverksamhet 14 procent av däcktillverkaren Pirelli från kinesiska Sinochem, enligt Reuters.
Ett förvärv av Delfin skulle ge Strnad en betydligt större plattform i Italien, med stora ägarintressen i landets industri- och finanssektor.
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