Aktier

Uselt Q1: Så många misslyckades med nyemissioner

Totalt 52 bolag försökte ta in nytt kapital på Stockholmsbörsens olika listor under det första kvartalet. Bara hälften lyckades i det tuffa marknadsklimat som råder. Det visar en ny genomgång av organisationen Aktiespararna som granskat alla företrädesemissionerna på Stockholmsbörsens huvudlista samt Spotlight, First North och NGM under 2024 års första kvartal. Biotech särskilt utsatt Resultatet …