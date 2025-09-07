Den amerikanska finansinspektionen SEC har lagt ner utredningen mot Swedbank, utan åtgärd.
USA:s finansinspektion skrotar Swedbank-utredning
Mest läst i kategorin
Skarp varning: Då går säkringen på börsen
Goldman Sachs ser hotet rycka allt närmare och kontentan av det blir att börsen faller som en sten. Har du tagit höjd för det? Enligt den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs analytiker kommer börsen (läs det breda indexet S&P 500) åka på en saftig smäll när AI-hajpen avtar. Att det kommer en avmattning för artificiell intelligens …
Köpte hus för 585 miljoner – nu värderat till 43
Tänk dig att köpa en bostad för 585 miljoner och strax se den värderad till 43 miljoner. Omöjligt? Inte med hjälp av officiell statistik. Det handlar om Norge och därmed om SCB:s motsvarighet där Statistisk sentralbyrå. När norska skattemyndigheten värderar hus och lägenheter i Oslo använder de nämligen en modell från SSB. Den gör bostäderna …
Ståljätte sparkar mer än 4 000 anställda
Stålbranschen krisar när konjunktur och handelskrig kolliderar med hård konkurrens från Kina. Nu sparkar en ståljätte drygt 4 000 anställda. För en tid sedan meddelade Amsa, Arcelor Mittal South Africa, att man behövde skära ned kraftigt. Det handlade om att sparka 3 500 anställda. Nu kommer beskedet att det inte räcker. Amsa kommer att göra sig av …
USA hotar Norge efter oljefonds-nej
Norska oljefonden drog sig ur fem israeliska bolag och amerikanska Caterpillar. Nu hotar USA Norge med repressalier. Den som eventuellt tror på någon typ av amerikansk respekt för äganderätt, självständighet eller rätten för enskilda länder att besluta i sina egna angelägenheter, har en svår tid. Det senaste exemplet på den amerikanska Trump-regimens vilja att diktera …
Rusning till försvarsfonden – han såg boomen först av alla
”Volymmässigt har vi gått från 500 miljoner till nära 6 miljarder på bara åtta månader under 2025. Det har varit en otrolig utveckling”, berättar Joakim Agerback, förvaltare och grundare av Sveriges, och hela Europas, första aktiefond på försvars- och säkerhetstemat. 2019 – när fonden startade – var läget ett annat. Men Agerback och hans kollegor …
I ett pressmeddelande berättar Swedbank att SEC (Securities and Exchange Commission) har avslutat utredningen om hur den svenska storbanken skött sin information till den amerikanska värdepappersmarknaden.
”Med beskedet från Securities and Exchange Commission lägger vi ännu en utredning kring historiska tillkortakommanden bakom oss”, säger Tomas Hedberg, Head of Special Task Force och vice vd i Swedbank.
Flera utredningar mot Swedbank inledda 2019
Utredningen startade 2019 och samma år var Swedbank föremål för en rad utredningar, däribland om misstankarna om penningtvätt i Baltikum.
De amerikanska myndigheterna Department of Justice (DoJ) och Department of Financial Services i New York (DFS) utreder fortfarande Swedbank.
Banken kan i dagsläget varken bedöma omfattningen av eventuella finansiella konsekvenser eller när dessa utredningar kan slutföras.
Läs även: Miljonböter för Swedbank – bröt mot sanktioner DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.
Senaste nytt
Genombrott: Nytt stetoskop kan rädda liv – på 15 sekunder
Ett av medicinens mest klassiska verktyg har fått en uppgradering för 2000-talet. Forskare i Storbritannien har utvecklat ett AI-drivet stetoskop som på bara 15 sekunder kan avslöja tre av de mest dödliga hjärtsjukdomarna. Det traditionella stetoskopet uppfanns redan 1816 och har varit läkarnas följeslagare i över 200 år. Men nu tar tekniken ett kliv in …
”AI:s gudfader”: Fler blir rika – resten fattigare
Nobelpristagaren, som kallas AI:s gudfader, slår fast att artificiell intelligens leder till en explosion av arbetslösheten och att fler rika kan skörda vinsterna av det medan andra bara blir fattigare. Nobelpristagaren Geoffrey Hinton, 77, som slutade som forskare på sökjätten Google, hävdar dock i en stor intervju med Financial Times, FT, att det inte är …
Expert: Oljeolycka på Östersjön ”bara en tidsfråga”
Med skuggfartygen som fraktar rysk olja har Östersjön förvandlats till en tickande bomb för en svår oljeolycka, varnar sakkunnig. ”Det är bara en tidsfråga innan en tiomiljarders-oljeolycka inträffar. Vem får betala? Det blir sannolikt kuststaterna”, säger Michelle Wiese Bockmann, senior analytiker, till SVT. Enligt det maritima analysföretaget Windward skeppade minst 17 fullastade fartyg olja på …
Stålindustrin varnar om kollaps: “Kommer inte överleva”
En chef på tyska Thyssenkrupp varnar för att stålindustrin ”inte kommer att överleva” utan akuta skyddsåtgärder. ”Vi behöver skydd, annars kommer vi inte att överleva som stålindustri”. Orden kommer från Ilse Henne, toppchef på tyska Thyssenkrupp, och sammanfattar den vädjan som nu riktas till Bryssel. EU:s stålsektor har länge kämpat med höga energipriser och konkurrensen …
USA:s finansinspektion skrotar Swedbank-utredning
Den amerikanska finansinspektionen SEC har lagt ner utredningen mot Swedbank, utan åtgärd. I ett pressmeddelande berättar Swedbank att SEC (Securities and Exchange Commission) har avslutat utredningen om hur den svenska storbanken skött sin information till den amerikanska värdepappersmarknaden. ”Med beskedet från Securities and Exchange Commission lägger vi ännu en utredning kring historiska tillkortakommanden bakom oss”, …