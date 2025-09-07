Dagens PS
USA:s finansinspektion skrotar Swedbank-utredning

Swedbank
USA:s finansinspektion SEC har lagt ner utredningen mot Swedbank, utan åtgärd. (Foto: Henrik Montgomery/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 07 sep. 2025Publicerad: 07 sep. 2025

Den amerikanska finansinspektionen SEC har lagt ner utredningen mot Swedbank, utan åtgärd.

I ett pressmeddelande berättar Swedbank att SEC (Securities and Exchange Commission) har avslutat utredningen om hur den svenska storbanken skött sin information till den amerikanska värdepappersmarknaden.

”Med beskedet från Securities and Exchange Commission lägger vi ännu en utredning kring historiska tillkortakommanden bakom oss”, säger Tomas Hedberg, Head of Special Task Force och vice vd i Swedbank.

Flera utredningar mot Swedbank inledda 2019

Utredningen startade 2019 och samma år var Swedbank föremål för en rad utredningar, däribland om misstankarna om penningtvätt i Baltikum.

De amerikanska myndigheterna Department of Justice (DoJ) och Department of Financial Services i New York (DFS) utreder fortfarande Swedbank. 

Banken kan i dagsläget varken bedöma omfattningen av eventuella finansiella konsekvenser eller när dessa utredningar kan slutföras.

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

