USA:s förnyade intresse för venezuelansk råolja handlar mindre om politik och mer om raffinaderier, diesel och global maktbalans på energimarknaden.
Därför vill Washington åt Venezuelas olja – maktspelet bakom
Efter år av sanktioner och diplomatiskt dödläge har Washington åter riktat blicken mot Venezuela.
Bakom omsvängningen finns ett konkret industriellt behov.
USA:s raffinaderier längs Gulfkusten är byggda för att hantera tung och svavelrik råolja.
Just där passar Venezuelas tunga oljekvaliteter perfekt, något som kan öka effektiviteten och lönsamheten i den amerikanska energisektorn. Det skriver Oilprice.
Raffinaderiernas behov styr politiken
Raffinaderierna vid Mexikanska golfen står för omkring nio miljoner fat per dag i total kapacitet och är tekniskt anpassade för tunga råoljor.
Med ökade leveranser från Venezuela kan upp till fem procent av dagens inflöde av amerikansk WTI ersättas.
Effekten blir högre nyttjandegrad i avancerade processer som koksverk och hydrokrackning, vilket i sin tur ger bättre dieselutbyte.
För USA innebär detta minskat beroende av svavelrika produkter från Mellanöstern och kortare leveranskedjor.
Den geografiska närheten till Venezuela gör logistiken både snabbare och billigare, vilket stärker konkurrenskraften för amerikanska raffinaderier i ett pressat globalt energilandskap.
Kina tappar greppet om rabatterad råolja
När venezuelanska fat i allt högre grad styrs mot USA, Europa och Indien förändras spelplanen.
Kina har länge varit den största mottagaren av kraftigt rabatterad venezuelansk olja.
När dessa volymer minskar stiger råvarukostnaderna för kinesiska raffinaderier, särskilt de oberoende aktörer som byggt sina affärsmodeller kring billig import.
Samtidigt ökar de finansiella riskerna.
Betydande lån kopplade till oljeleveranser riskerar att förlora sitt värde när flödena styrs om.
För Kina handlar det inte om en akut försörjningskris, men om ett strategiskt bakslag i konkurrensen om tunga råoljor.
Indien och Venezuela kan bli vinnare
På längre sikt öppnas nya möjligheter för Indien, vars komplexa raffinaderier är väl lämpade för tunga oljekvaliteter.
I takt med att sanktionerna lättas kan indiska aktörer stärka sin position.
Samtidigt kan Venezuela, med stigande produktion och potentiellt inflöde av amerikanskt kapital, börja återuppbygga sin egna raffinaderisektor som i dag lider av driftstörningar och eftersatt underhåll.
Sammantaget visar utvecklingen att Venezuelas olja blivit ett geopolitiskt verktyg där industriella behov, inte ideologi, driver besluten.
För Washington är målet tydligt.
Säkrad energiförsörjning, starkare raffinaderier och ett strategiskt övertag i den globala kampen om tunga råoljor.
USA:s förnyade intresse för venezuelansk råolja handlar mindre om politik och mer om raffinaderier, diesel och global maktbalans på energimarknaden. Efter år av sanktioner och diplomatiskt dödläge har Washington åter riktat blicken mot Venezuela. Bakom omsvängningen finns ett konkret industriellt behov. USA:s raffinaderier längs Gulfkusten är byggda för att hantera tung och svavelrik råolja. Just …