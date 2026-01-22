Därför vill Washington åt Venezuelas olja – maktspelet bakom

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Efter år av sanktioner och diplomatiskt dödläge har Washington åter riktat blicken mot Venezuela.

Bakom omsvängningen finns ett konkret industriellt behov.

USA:s raffinaderier längs Gulfkusten är byggda för att hantera tung och svavelrik råolja.

Just där passar Venezuelas tunga oljekvaliteter perfekt, något som kan öka effektiviteten och lönsamheten i den amerikanska energisektorn. Det skriver Oilprice.

Raffinaderiernas behov styr politiken

Raffinaderierna vid Mexikanska golfen står för omkring nio miljoner fat per dag i total kapacitet och är tekniskt anpassade för tunga råoljor.

Med ökade leveranser från Venezuela kan upp till fem procent av dagens inflöde av amerikansk WTI ersättas.

Effekten blir högre nyttjandegrad i avancerade processer som koksverk och hydrokrackning, vilket i sin tur ger bättre dieselutbyte.

För USA innebär detta minskat beroende av svavelrika produkter från Mellanöstern och kortare leveranskedjor.

ANNONS

Den geografiska närheten till Venezuela gör logistiken både snabbare och billigare, vilket stärker konkurrenskraften för amerikanska raffinaderier i ett pressat globalt energilandskap.

Läs mer: Norge vill återöppna “döda” fält för olja och gas – Dagens PS