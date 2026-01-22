Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Därför vill Washington åt Venezuelas olja – maktspelet bakom

Trump
När venezuelanska fat i allt högre grad styrs mot USA, Europa och Indien förändras spelplanen. (Foto: TT)
Christian Pedersen
Christian Pedersen
Uppdaterad: 22 jan. 2026Publicerad: 22 jan. 2026

USA:s förnyade intresse för venezuelansk råolja handlar mindre om politik och mer om raffinaderier, diesel och global maktbalans på energimarknaden.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Efter år av sanktioner och diplomatiskt dödläge har Washington åter riktat blicken mot Venezuela.

Bakom omsvängningen finns ett konkret industriellt behov.

USA:s raffinaderier längs Gulfkusten är byggda för att hantera tung och svavelrik råolja.

Just där passar Venezuelas tunga oljekvaliteter perfekt, något som kan öka effektiviteten och lönsamheten i den amerikanska energisektorn. Det skriver Oilprice.

Raffinaderiernas behov styr politiken

Raffinaderierna vid Mexikanska golfen står för omkring nio miljoner fat per dag i total kapacitet och är tekniskt anpassade för tunga råoljor.

Med ökade leveranser från Venezuela kan upp till fem procent av dagens inflöde av amerikansk WTI ersättas.

Effekten blir högre nyttjandegrad i avancerade processer som koksverk och hydrokrackning, vilket i sin tur ger bättre dieselutbyte.

För USA innebär detta minskat beroende av svavelrika produkter från Mellanöstern och kortare leveranskedjor.

ANNONS

Den geografiska närheten till Venezuela gör logistiken både snabbare och billigare, vilket stärker konkurrenskraften för amerikanska raffinaderier i ett pressat globalt energilandskap.

Läs mer: Norge vill återöppna “döda” fält för olja och gas – Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så investerar du enkelt i private equity

04 dec. 2025
Spela klippet
PS Partner

Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet

01 dec. 2025
Spela klippet
PS Partner

Så investerar du enkelt i private equity

29 nov. 2025

Kina tappar greppet om rabatterad råolja

När venezuelanska fat i allt högre grad styrs mot USA, Europa och Indien förändras spelplanen.

Kina har länge varit den största mottagaren av kraftigt rabatterad venezuelansk olja.

När dessa volymer minskar stiger råvarukostnaderna för kinesiska raffinaderier, särskilt de oberoende aktörer som byggt sina affärsmodeller kring billig import.

Samtidigt ökar de finansiella riskerna.

Betydande lån kopplade till oljeleveranser riskerar att förlora sitt värde när flödena styrs om.

För Kina handlar det inte om en akut försörjningskris, men om ett strategiskt bakslag i konkurrensen om tunga råoljor.

ANNONS

Indien och Venezuela kan bli vinnare

På längre sikt öppnas nya möjligheter för Indien, vars komplexa raffinaderier är väl lämpade för tunga oljekvaliteter.

I takt med att sanktionerna lättas kan indiska aktörer stärka sin position.

Samtidigt kan Venezuela, med stigande produktion och potentiellt inflöde av amerikanskt kapital, börja återuppbygga sin egna raffinaderisektor som i dag lider av driftstörningar och eftersatt underhåll.

Sammantaget visar utvecklingen att Venezuelas olja blivit ett geopolitiskt verktyg där industriella behov, inte ideologi, driver besluten.

För Washington är målet tydligt.

Säkrad energiförsörjning, starkare raffinaderier och ett strategiskt övertag i den globala kampen om tunga råoljor.

Missa inte:

Skuggflottan – så fungerar den globala smugglingen av olja – Dagens PS

ANNONS

DNB Carnegie hissar aktie i norskt oljebolag – Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
OljaUSAVenezuela
Christian Pedersen
Christian Pedersen

Bevakar nyheter inom bil och techsektorerna.

Christian Pedersen
Christian Pedersen

Bevakar nyheter inom bil och techsektorerna.

ANNONS
Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så. Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.Se erbjudandet här!

Se erbjudandet här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS