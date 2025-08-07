Uppgifter: Ny modell av Chat GPT inom kort

Enligt nyhetsbyrån Reuters kommer den nya modellen av AI-chattboten att släppas “inom kort”.

Samma sak rapporterar den amerikanska techsajten The Verge, som skriver att Open AI hintat om det i sin kommunikation, på ett “inte så subtilt” sätt.

Sajten hänvisar till ett inlägg som Open AI har gjort på plattformen X, som enligt The Verge indikerar att modellen kan presenteras redan under torsdagen.

Reuters har pratat med två personer som har fått testa den nya modellen, Chat GPT5, i förväg. Personerna, som är anonyma på grund av sekretessavtal, säger att de är imponerade av den nya modellens kapacitet att skriva kod och lösa matematiska problem.

Samtidigt uppger de att skillnaden mellan modell 4 och 5 inte är lika stor som hoppet var mellan Chat GPT3 och 4.