Vin har varit en populär vara i tusentals år. Bland yngre amerikaner har dock efterfrågan gått ner – och det leder till stora problem i Kalifornien.
Unga väljer bort alkohol – kris för vingårdar
Kaliforniens vinindustri genomgår sin svåraste period sedan förbudstiden på 1930-talet.
En kombination av flera olika faktorer, däribland fallande efterfrågan och handelshinder, har lett till att många vinodlare nu tvingas till drastiska åtgärder.
Många funderar på att ersätta sina egna sorter med mer lönsamma druvor eller till och med lämna branschen helt, skriver Wall Street Journal.
Färre unga dricker vin
Delstaten, som står för omkring 80 procent av allt amerikanskt vin, har under lång tid varit motorn i USA:s vinproduktion.
Men de senaste åren har konsumtionen sjunkit kraftigt, särskilt bland yngre generationer.
Hälsotrenden, ökningen av alkoholfria alternativ och spridningen av viktminskningsläkemedel som minskar alkoholkonsumtion har alla bidragit till fallet.
Liten export till Kanada
Enligt Gallup dricker nu endast drygt hälften av de vuxna amerikanerna alkohol, den lägsta nivån på nästan 90 år.
Samtidigt har exporten rasat. Efter att Kanada infört tullar som svar på amerikanska handelshot har landets import av kaliforniskt vin nästan upphört, skriver Toronto Star.
Exporten till Kanada, tidigare den största utlandsmarknaden, har minskat med över 90 procent på ett år, vilket slagit hårt mot vinproducenterna i Sonoma och Napa Valley.
Stora osålda lager
Överutbudet av druvor är nu så stort att omkring en tredjedel av årets skörd i Sonoma County väntas bli osåld.
Stora aktörer som Constellation Brands har minskat sina inköp, och flera mindre odlare sitter fast med lager av både druvor och färdigt vin.
Några försöker sälja överskottet som lågprisvin till detaljhandelskedjor under egna märken, men marginalerna är små.
Tros försvinna vingårdar
Ironiskt nog har årets väder varit närmast perfekt för odling – svalt, jämnt och utan frost eller värmeböljor – vilket lett till ännu större skördar.
För vissa odlare innebär det miljonförluster, och flera planerar nu att ta bort äldre vinrankor för att i framtiden plantera sorter som efterfrågas mer, som Sauvignon Blanc.
Branschorganisationer räknar med att mellan 2 000 och 5 000 hektar vingårdar i Sonoma kan försvinna de kommande åren, varav en del mark inte kommer att återplanteras.
Unga väljer bort alkohol – kris för vingårdar
