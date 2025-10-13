Unga väljer bort alkohol – kris för vingårdar

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

Liten export till Kanada

Enligt Gallup dricker nu endast drygt hälften av de vuxna amerikanerna alkohol, den lägsta nivån på nästan 90 år.

Samtidigt har exporten rasat. Efter att Kanada infört tullar som svar på amerikanska handelshot har landets import av kaliforniskt vin nästan upphört, skriver Toronto Star.

Exporten till Kanada, tidigare den största utlandsmarknaden, har minskat med över 90 procent på ett år, vilket slagit hårt mot vinproducenterna i Sonoma och Napa Valley.

Stora osålda lager

Överutbudet av druvor är nu så stort att omkring en tredjedel av årets skörd i Sonoma County väntas bli osåld.

Stora aktörer som Constellation Brands har minskat sina inköp, och flera mindre odlare sitter fast med lager av både druvor och färdigt vin.

Några försöker sälja överskottet som lågprisvin till detaljhandelskedjor under egna märken, men marginalerna är små.

Tros försvinna vingårdar

Ironiskt nog har årets väder varit närmast perfekt för odling – svalt, jämnt och utan frost eller värmeböljor – vilket lett till ännu större skördar.

För vissa odlare innebär det miljonförluster, och flera planerar nu att ta bort äldre vinrankor för att i framtiden plantera sorter som efterfrågas mer, som Sauvignon Blanc.

Branschorganisationer räknar med att mellan 2 000 och 5 000 hektar vingårdar i Sonoma kan försvinna de kommande åren, varav en del mark inte kommer att återplanteras.