Unga fast i jobbkris – värre än experterna trott

Arbetslösheten i Sverige har studsat upp från 6,8 procent till 7 procent på ett år.

Om man kollar på alla grupper, även de “dolda”, hamnar Sverige långt över snittet – på hela 18,8 procent – vilket placerar oss bland de tre högsta i Europa tillsammans med Finland (19,5 procent) och Spanien (18,6 procent).

ANNONS

Även bland unga stiger arbetslösheten. Sedan millennieskiftet har arbetslösheten bland ungdomar i åldrarna 15–24 år nära på fördubblats.

Att ha en examen hjälper föga. Både experter och nyexaminerade menar att en examen inte längre är tillräckligt för att landa ett jobb.

Men om situationen är tuff i Sverige är den ännu värre på andra sidan Atlanten. I USA har arbetslösheten bland unga under 25 år skjutit i höjden.

”Low hire, low fire”

På en presskonferens nyligen beskrev Federal Reserves ordförande Jerome Powell den amerikanska arbetsmarknaden som ”intressant” men “problematisk”.

Han konstaterade att ”ungdomar som kommer ut från college och yngre människor, minoriteter, har svårt att hitta jobb” och kallade läget en ”låg uppsägning, låg nyanställning”-miljö.

Det betyder att företag varken nyanställer eller säger upp i någon större omfattning, vilket gör det svårare än någonsin för unga att ta sig in.

ANNONS