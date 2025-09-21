Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Nu avslöjas Europas dolda arbetslöshet – Sverige i topp 

Arbetslöshet
Turkiet har högst labour market slack (Foto: Francisco Seco/AP/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 21 sep. 2025Publicerad: 21 sep. 2025

Den officiella arbetslösheten ger inte hela bilden. När man räknar in personer som egentligen kan och vill arbeta, men som av olika skäl inte klassas som arbetslösa, blir statistiken en helt annan.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Arbetslösheten i eurozonen sjönk till 6,2 procent i juli, ned från 6,3 procent i juni, enligt statistikbyrån Eurostat. För hela EU låg arbetslösheten på 5,9 procent, motsvarande 13 miljoner personer.

Men det är bara toppen av isberget, konstaterar Euronews

ANNONS

När fler grupper inkluderas – bland annat undersysselsatta deltidsarbetare och personer som kan jobba men inte söker – stiger siffran till 26,8 miljoner.

Det bredare måttet kallas labour market slack och används för att ge en mer heltäckande bild av arbetsmarknaden än den vanliga arbetslöshetsstatistiken.

Sverige sticker ut i Europa

I genomsnitt låg EU:s labour market slack på 11,7 procent under andra kvartalet 2025. 

Arbetslösheten i Sverige har studsat upp från 6,8 procent till 7 procent på ett år. Men kollar man på alla grupper, även de “dolda”, hamnar vi långt över snittet – på hela 18,8 procent – vilket placerar oss bland de tre högsta i Europa tillsammans med Finland (19,5 procent) och Spanien (18,6 procent).

Allra högst ligger Turkiet med sina 25,8 procent. I andra änden av skalan hittar vi Polen (5,1 procent), Slovenien (5,3 procent) och Malta (5,4 procent), samtliga under sex procent.

Arbetslöshet
Labour market slack under andra kvartalet 2025 (Foto: Euronews)
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Fyra grupper utanför statistiken

Eurostat inkluderar fyra olika kategorier i måttet labour market slack:

  • Arbetslösa personer.
  • Deltidsanställda som vill och kan jobba mer.
  • Personer som söker arbete men inte kan börja direkt.
  • Personer som kan arbeta men inte aktivt söker jobb.

Den sista gruppen, ofta kallad dold arbetslöshet, varierar stort mellan länderna. I Turkiet motsvarar den 12,3 procent, vilket till och med överstiger landets arbetslöshet på 8,6 procent. Även Italien (6,6 procent) och Sverige (4,4 procent) ligger högt i denna kategori.

”Söker inte eftersom det känns meningslöst”

Dorothea Schmidt-Klau, chef för arbetsmarknads- och ungdomsfrågor på ILO i Genève, förklarar att flera faktorer driver skillnaderna mellan länderna. En av de viktigaste är långvarigt hög arbetslöshet som gjort att människor slutat tro på systemet.

”Årtionden av hög arbetslöshet har skapat en känsla av att jobbsökande är meningslöst. När människor tror att chanserna att hitta ett passande arbete är små slutar de ofta att leta, även om de fortfarande är villiga och kapabla att ta ett jobb”, säger hon.

Hon pekar också på bristande stödstrukturer, exempelvis begränsade möjligheter till familjevård, samt på att många jobb inte matchar människors förväntningar eller utbildning.

Tyskland bryter mönstret

ANNONS

Bland EU:s fyra största ekonomier sticker Tyskland ut. Med en labour market slack på 7,8 procent är landet det enda under EU-snittet. Frankrike (15 procent), Italien (15,4 procent) och Spanien (18,6 procent) ligger samtliga i det övre skiktet.

Sammantaget visar siffrorna att den officiella arbetslösheten bara är toppen av isberget. Räknar man med hela arbetskraftsgapet framträder en betydligt mer bekymmersam bild.

Här kan du läsa mer om Sveriges arbetslöshet.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ArbetslösaArbetslöshetEuropa
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS