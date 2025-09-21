Nu avslöjas Europas dolda arbetslöshet – Sverige i topp 

Arbetslösheten i eurozonen sjönk till 6,2 procent i juli, ned från 6,3 procent i juni, enligt statistikbyrån Eurostat. För hela EU låg arbetslösheten på 5,9 procent, motsvarande 13 miljoner personer.

Men det är bara toppen av isberget, konstaterar Euronews.

När fler grupper inkluderas – bland annat undersysselsatta deltidsarbetare och personer som kan jobba men inte söker – stiger siffran till 26,8 miljoner.

Det bredare måttet kallas labour market slack och används för att ge en mer heltäckande bild av arbetsmarknaden än den vanliga arbetslöshetsstatistiken.

Sverige sticker ut i Europa

I genomsnitt låg EU:s labour market slack på 11,7 procent under andra kvartalet 2025.

Arbetslösheten i Sverige har studsat upp från 6,8 procent till 7 procent på ett år. Men kollar man på alla grupper, även de “dolda”, hamnar vi långt över snittet – på hela 18,8 procent – vilket placerar oss bland de tre högsta i Europa tillsammans med Finland (19,5 procent) och Spanien (18,6 procent).

Allra högst ligger Turkiet med sina 25,8 procent. I andra änden av skalan hittar vi Polen (5,1 procent), Slovenien (5,3 procent) och Malta (5,4 procent), samtliga under sex procent.

Labour market slack under andra kvartalet 2025 (Foto: Euronews)