Tysklands tillväxtprognos mer än fördubblas – starkare än väntat

Prognosen för 2027 års tillväxt höjs också, upp till 1,0 procent från tidigare 0,8 procent.

I sin rapport varnar dock ekonomerna i rådet för att det allt större tyska budgetunderskottet utgör en risk. Underskotten växer till följd av försvarssatsningar, stigande räntekostnader och välfärdsprogram som blir dyrare.

Tidigare på onsdagen deklarerade även Joachim Nagel, chef för Tysklands centralbank – en del av Europeiska centralbankens system – att den tyska ekonomin ser starkare ut nu än för bara några månader sedan.