Den tyska energijätten Eon rider på Europas växande elbehov och investerar hundratals miljarder i elnäten. Med reglerade intäkter och en växande tillgångsbas siktar bolaget på 13 miljarder euro i justerat rörelseresultat till 2030. Aktieägarna ska få upp till 5 procents högre utdelning varje år.
Tyska miljardmaskinen växer i det tysta – höjer utdelningen till 2030
Eon är kanske inte det mest omskrivna namnet på börsen.
Men bakom kulisserna växer en verksamhet som gynnas av flera av Europas stora investeringstrender.
AI-datacenter behöver allt mer elektricitet, industrin elektrifieras och utbyggnaden av förnybar energi ställer högre krav på elnäten.
Det är precis där Eon har sin position.
Den tyska energijätten driver omkring 1,6 miljoner kilometer el- och gasnät i Europa och har byggt en affärsmodell där reglerade nätintäkter står för huvuddelen av resultatet.
Under 2025 kom 77 procent av Eons justerade EBITDA – ett mått på rörelseresultatet före räntor, skatt och avskrivningar – från reglerad verksamhet. Det ger en förutsägbarhet som skiljer bolaget från många andra energijättar vars lönsamhet påverkas mer direkt av svängningar i el- och råvarupriser.
Uppgifterna lyfts fram i en genomgång av den tyska affärstidningen Börse Online som beskriver Eon som en miljardverksamhet med starka tillväxtförutsättningar. Även bolagets årsredovisning bekräftar att 77 procent av EBITDA kom från reglerad verksamhet.
Investerar 540 miljarder i elnäten
Eon planerar att investera 48 miljarder euro under perioden 2026–2030. Det motsvarar omkring 540 miljarder kronor.
Av summan ska cirka 40 miljarder euro gå till energinäten.
Drivkraften är den växande efterfrågan på el från bland annat datacenter, batterilager och industrin. Reuters rapporterar att
Investeringsplanen har höjts från tidigare 43 miljarder euro och satsningen förutsätter tillräckligt attraktiva regulatoriska villkor i Tyskland, skriver Reuters.
Investeringarna ska öka den reglerade tillgångsbasen i det tyska elnätet med omkring 10 procent per år. Det är en central del av affärsmodellen eftersom tillgångsbasen ligger till grund för vilken avkastning nätverksamheten får generera.
Siktar på 13 miljarder euro i resultat
Eon räknar med att det justerade EBITDA-resultatet ska växa från 9,85 miljarder euro 2025 till omkring 13 miljarder euro 2030. Det motsvarar en ökning med drygt 32 procent på fem år.
Även utdelningen ska växa.
För räkenskapsåret 2025 föreslår bolaget 0,57 euro per aktie – en ökning med cirka 4 procent från föregående år.
Målsättningen är att höja utdelningen med upp till 5 procent årligen fram till 2030.
Regleringen är den stora osäkerheten
Affärsmodellen har dock en viktig reservation.
Avkastningen på elnäten är beroende av vilka villkor myndigheterna beslutar om. Eons investeringsplan bygger uttryckligen på att bolaget får tillräckligt attraktiva regulatoriska villkor i Tyskland.
Reuters rapporterar att Eon vill se bättre förutsättningar för avkastningen på de omfattande nätinvesteringarna. Om regleringen inte medger tillräcklig ersättning kan kalkylen bakom miljardprogrammet försämras.