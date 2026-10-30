Tyska miljardmaskinen växer i det tysta – höjer utdelningen till 2030

AI-datacenter behöver allt mer elektricitet, industrin elektrifieras och utbyggnaden av förnybar energi ställer högre krav på elnäten.

Det är precis där Eon har sin position.

Den tyska energijätten driver omkring 1,6 miljoner kilometer el- och gasnät i Europa och har byggt en affärsmodell där reglerade nätintäkter står för huvuddelen av resultatet.

Under 2025 kom 77 procent av Eons justerade EBITDA – ett mått på rörelseresultatet före räntor, skatt och avskrivningar – från reglerad verksamhet. Det ger en förutsägbarhet som skiljer bolaget från många andra energijättar vars lönsamhet påverkas mer direkt av svängningar i el- och råvarupriser.

Uppgifterna lyfts fram i en genomgång av den tyska affärstidningen Börse Online som beskriver Eon som en miljardverksamhet med starka tillväxtförutsättningar. Även bolagets årsredovisning bekräftar att 77 procent av EBITDA kom från reglerad verksamhet.

Investerar 540 miljarder i elnäten

Eon planerar att investera 48 miljarder euro under perioden 2026–2030. Det motsvarar omkring 540 miljarder kronor.

Av summan ska cirka 40 miljarder euro gå till energinäten.

Drivkraften är den växande efterfrågan på el från bland annat datacenter, batterilager och industrin. Reuters rapporterar att

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Investeringsplanen har höjts från tidigare 43 miljarder euro och satsningen förutsätter tillräckligt attraktiva regulatoriska villkor i Tyskland, skriver Reuters.

Investeringarna ska öka den reglerade tillgångsbasen i det tyska elnätet med omkring 10 procent per år. Det är en central del av affärsmodellen eftersom tillgångsbasen ligger till grund för vilken avkastning nätverksamheten får generera.