I går var Astra Zeneca en av vinnarna på Stockholmsbörsen tack vare att Pfizer ingått ett avtal om lägre läkemedelspriser.
Pfizers avtal gav Astra Zeneca historiskt lyft
Mest läst i kategorin
Rekord direkt för nya svenska guldgruvan
Lappland guldprospektering rapporterar rekordhalter i borrningarna efter guld vid Stortjärnhobben och utvidgar nu sökandet. 11 juli konstaterade Dagens PS att ”Nu kan guldgruvan bli en guldgruva”. Ett par månader senare konstaterar Lappland guldprospektering att rubriken stämmer. Stortjärnhobben, söder om Umeälven i Storumans kommun, har en guldfyndighet som upptäcktes redan 1997. Lappland guldprospektering provborrade. Totalt 52 …
Hon blåste JPMorgan – döms till sju års fängelse
Ljög för USA:s största bank JPMorgan om antalet användare och lyckades tillskansa sig en bra bit över motsvarande 1,6 miljarder kronor. Bankbjässen gick på lögnen och betalade 175 miljoner dollar, mer än 1,6 miljarder kronor alltså, när startup-kvinnan Charlie Javice for med osanning och påstod att webbplatsen hade fyra miljoner användare. I själva verket rörde …
Konkursen som får Wall Street att hålla andan
First Brands kollaps skickar chockvågor genom USA:s finansvärld. Nu spekuleras det i hur långt problemen kan sprida sig. Den amerikanska bildelstillverkaren First Brands har ansökt om konkursskydd. Bolaget i Ohio sitter på skulder på över tio miljarder dollar. Nu växer oron på Wall Street för spridningseffekter med miljardförluster. Missa inte: Nya ESG trenden: försvar och …
Experten: Gör så här när börsen slår rekord
Även om den svenska börsen går lite ljummet 2025 så är USA-index glödheta och slår rekord på rekord vilket smittat av sig på de globala marknaderna som helhet. Dags att sälja av innan eventuella bakslag? Nej tvärtom säger Maria Landeborn, sparekonom och strateg på Danske Bank, baserat på erfarenheter vid tidigare börsrekord. Läs även: Klarna …
AP-fondschefen i hemlig inspelning: "Det här är en takeover"
Sammanslagningen mellan Andra AP-fonden och Sjätte AP-fonden har utvecklats till en infekterad maktkamp den ena fonden ser ut att vilja ta över den andra. Nu avslöjar en läckt videoinspelning att AP2:s vd Eva Halvarsson från början såg processen som en ”takeover” – trots helt andra offentliga uttalanden, rapporterar Dagens industri. När regeringen i januari meddelade …
Trump-administrationen har tillkännagivit ett avtal med Pfizer, som möjliggör för patienter att via en webbplats som drivs av USA:s federala regering, köpa receptbelagda läkemedel till rabatterade priser, det skriver BBC.
Efter att Pfizer och den amerikanska presidenten Donald Trumps administration på tisdag den här veckan tillkännagett uppgörelsen steg Astra Zeneca, som ingår i OMXS30-index, med 10,78 procent i går, onsdag, det skriver Placera.
Onsdagen var däremed den näst bästa börsdagen någonsin för Astra Zeneca räknat sedan sammanslagningen av Astra och Zeneca i april 1998. Astra Zenecas allra bästa börsdag var den 28 april 2014.
Placera skriver att även läkemedelsbolaget Sobi steg med 3,6 procent på onsdagen, på grund av nyheten.
Pfizers aktie steg med 6,8 procent på tisdagen. “I senhandeln den 1 oktober passerade aktien 27 dollar per aktie, en ökning med 27,28 dollar den 1 oktober. Det är en vinst på 14,2 procent på två handelsdagar”, skriver Drug Discovery & Development.
Avtalet med Pfizer
På en presskonferens på tisdagen meddelade Vita huset att avtalet med Pfizer kommer innebära att priset på vissa läkemedel sänks med upp till 85 procent på den federala webbplatsen TrumpRx, vars lansering väntas i början av 2026.
På tisdagen sade Pfizer att de flesta av deras primärvårdsläkemedel kommer finnas tillgängliga på TrumpRx, men nämnde inga specifika läkemedel.
Huruvida satsningen på en webbplats direkt till konsument de facto kommer sänka läkemedelspriserna för amerikanska konsumenter är oklart eftersom försäkringsbolag och andra mellanhänder också kommer påverka priserna.
Pfizer har även gått med på att sänka priset på receptbelagda läkemedel i USA:s statliga Medicaid-program, som är den amerikanska regeringens sjukförsäkringsplan för låginkomsttagare.
Det här kommer göra att det amerikanska, multinationella läkemedelsbolaget Pfizer, som tillverkar sina läkemedel på många platser runt om i världen, slipper betala tullar.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Så förändrar AI spelutvecklingen – och så tar andra branscher inspiration
Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Kan höja priserna i andra länder
Förra veckan tillkännagav Donald Trump en 100-procentig avgift på import av patenterade läkemedel från och med den 1 oktober.
Han medger att läkemedelspriserna kan stiga i andra länder på grund av hans åtgärder som ska sänka priserna i USA, exempelvis har Eli Lilly sagt att de kommer att höja sina läkemedelspriser i Europa “för att sänka dem” i USA, skriver BBC.
I somras skickade Donald Trump brev till 17 läkemedelsbolag och gav dem 60 dagar på sig att svara på hans krav om lägre läkemedelspriser.
Tidsfristen löpte ut den här veckan och Pfizer är det första läkemedelsbolaget som har ingått ett avtal om sänkta priser.
Vid tisdagens presskonferens sade Donald Trump att han förväntar sig att fler avtal med läkemedelstillverkare ska tillkännages.
För hela läkemedelssektorn ses uppgörelsen med Pfizer som en lättnad och enligt Investmentbanken JP Morgans bedömning kommer europeiska läkemedelsbolag kunna nå liknande uppgörelser.
“Sammantaget ser vi Pfizers avtal om MFN (Most Favoured Nation, reds. anm.) som ett potentiellt pejlemärke för sektorn, som vi förväntar oss sannolikt kommer att replikeras av EU:s läkemedelsföretag och därför bör resultera i en i stort sett hanterbar inverkan från MFN på EU:s läkemedelsindustri, vilket lugnar investerare”, säger JP Morgan, enligt Bank of Scotland.
Astra Zeneca mångmiljardsatsar i USA
Den svensk-brittiska läkemedelsjätten Astra Zeneca planerar att investera 50 miljarder dollar på läkemedelstillverkning och forskning i USA till 2030.
Nya Tiguan laddhybrid R-Line är här. Med upp till 12 mils räckvidd helt på hel och snabbladdning på längre resor är den redo för alla dina äventyr.
Senaste nytt
Svenskarnas favoritapp får nya sköna funktioner
Svenskarnas favoritapp Google Maps har fått en rejäl uppdatering. Från att ha varit den självklara guiden för bilförare blir appen nu ännu bättre för alla oss som tar tunnelbanan, cykeln eller helt enkelt går på två ben genom stan. Slut på app-stress med Google Maps Det största lyftet är att du kan söka efter nya …
Musk blir historiens första halvbiljonär – för några timmar
Tesla-chefen Elon Musk skrev historia på onsdagen när han blev den första personen någonsin att uppnå ett nettovärde på över 500 miljarder dollar. Rekordet varade dock endast några timmar. Musks nettovärde nådde kortvarigt 500,1 miljarder dollar (4 682 miljarder kronor) på onsdagseftermiddagen New York-tid, skriver Reuters. Förmögenheten sjönk sedan tillbaka till strax över 499 miljarder dollar …
Hur det smakar? Inte det viktigaste med maten
Vi tycker förstås inte det själva. Men i en del avseenden är svenskar ganska extrema. En ny undersökning kartlägger ett sådant område. I en stor undersökning har mer än 26 000 människor från EU:s 27 medlemsländer fått svara på frågor om sin kunskap och eventuella oro när det gäller livsmedelssäkerhet. Undersökningen handlar om vad man känner …
Svenska guldbolagets vd om rekordfyndet: ”Gåshud"
De nya borrresultaten i Stortjärnhobben fick luttrade prospektörer som sett mycket guld att höja på ögonbrynen. Enligt Lappland Guldprospekterings vd Fredrik Johansson kan fyndet bana väg för något historiskt. ”Det är inte alls osannolikt att vi kommer att vara Sveriges största guldgruva om det här går vägen”, säger han till Dagens PS. Bolaget har fått …
Salt från Himalaya – årets dyraste bluff i kryddhyllan
Det finns mattrender som går att förstå. Avokadomackan gav åtminstone en bildvänlig start på dagen. Havremjölken räddade klimatångesten för cappuccinosörplarna. Men salt från Himalaya. Varför ska till och med de små vita kristallerna på köksbordet bli en statussymbol. Enligt Ilse Rauhaniemi, chefsläkare på finska Terveystalo och intervjuad i Ilta-Sanomat, är hela hypen kring trendiga salter …