Dagens PS
MISSA INTE:

Guldbolagets vd om rekordfyndet: ”Gåshud"

Dagensps.se
Aktier

Pfizers avtal gav Astra Zeneca historiskt lyft

Pfizers och Astra Zenecas loggor. Efter att ett avtal mellan Pfizer och Trump-administrationen tillkännagivits i tisdags fick Astra Zeneca i går sin näst bästa börsdag någonsin
Efter att ett avtal mellan Pfizer och Trump-administrationen tillkännagivits i tisdags fick Astra Zeneca i går sin näst bästa börsdag någonsin. (Foto: Janerik Henriksson/TT och Pontus Lundahl/TT )
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 02 okt. 2025Publicerad: 02 okt. 2025

I går var Astra Zeneca en av vinnarna på Stockholmsbörsen tack vare att Pfizer ingått ett avtal om lägre läkemedelspriser.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Trump-administrationen har tillkännagivit ett avtal med Pfizer, som möjliggör för patienter att via en webbplats som drivs av USA:s federala regering, köpa receptbelagda läkemedel till rabatterade priser, det skriver BBC.

Efter att Pfizer och den amerikanska presidenten Donald Trumps administration på tisdag den här veckan tillkännagett uppgörelsen steg Astra Zeneca, som ingår i OMXS30-index, med 10,78 procent i går, onsdag, det skriver Placera.

ANNONS

Onsdagen var däremed den näst bästa börsdagen någonsin för Astra Zeneca räknat sedan sammanslagningen av Astra och Zeneca i april 1998. Astra Zenecas allra bästa börsdag var den 28 april 2014.

Placera skriver att även läkemedelsbolaget Sobi steg med 3,6 procent på onsdagen, på grund av nyheten.

Pfizers aktie steg med 6,8 procent på tisdagen. “I senhandeln den 1 oktober passerade aktien 27 dollar per aktie, en ökning med 27,28 dollar den 1 oktober. Det är en vinst på 14,2 procent på två handelsdagar”, skriver Drug Discovery & Development.

Avtalet med Pfizer

På en presskonferens på tisdagen meddelade Vita huset att avtalet med Pfizer kommer innebära att priset på vissa läkemedel sänks med upp till 85 procent på den federala webbplatsen TrumpRx, vars lansering väntas i början av 2026.

På tisdagen sade Pfizer att de flesta av deras primärvårdsläkemedel kommer finnas tillgängliga på TrumpRx, men nämnde inga specifika läkemedel.

Huruvida satsningen på en webbplats direkt till konsument de facto kommer sänka läkemedelspriserna för amerikanska konsumenter är oklart eftersom försäkringsbolag och andra mellanhänder också kommer påverka priserna.

ANNONS

Pfizer har även gått med på att sänka priset på receptbelagda läkemedel i USA:s statliga Medicaid-program, som är den amerikanska regeringens sjukförsäkringsplan för låginkomsttagare.

Det här kommer göra att det amerikanska, multinationella läkemedelsbolaget Pfizer, som tillverkar sina läkemedel på många platser runt om i världen, slipper betala tullar.

USA:s president Donald Trump talar i Vita husets ovala rum, tisdagen den 30 september 2025
USA:s president Donald Trump talar i Vita husets ovala rum, tisdagen den 30 september 2025. (Foto: AP Photo/Alex Brandon/TT)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

Kan höja priserna i andra länder

Förra veckan tillkännagav Donald Trump en 100-procentig avgift på import av patenterade läkemedel från och med den 1 oktober.

Han medger att läkemedelspriserna kan stiga i andra länder på grund av hans åtgärder som ska sänka priserna i USA, exempelvis har Eli Lilly sagt att de kommer att höja sina läkemedelspriser i Europa “för att sänka dem” i USA, skriver BBC.

I somras skickade Donald Trump brev till 17 läkemedelsbolag och gav dem 60 dagar på sig att svara på hans krav om lägre läkemedelspriser.

Tidsfristen löpte ut den här veckan och Pfizer är det första läkemedelsbolaget som har ingått ett avtal om sänkta priser.

Vid tisdagens presskonferens sade Donald Trump att han förväntar sig att fler avtal med läkemedelstillverkare ska tillkännages.

ANNONS

För hela läkemedelssektorn ses uppgörelsen med Pfizer som en lättnad och enligt Investmentbanken JP Morgans bedömning kommer europeiska läkemedelsbolag kunna nå liknande uppgörelser.

“Sammantaget ser vi Pfizers avtal om MFN (Most Favoured Nation, reds. anm.) som ett potentiellt pejlemärke för sektorn, som vi förväntar oss sannolikt kommer att replikeras av EU:s läkemedelsföretag och därför bör resultera i en i stort sett hanterbar inverkan från MFN på EU:s läkemedelsindustri, vilket lugnar investerare”, säger JP Morgan, enligt Bank of Scotland.

Astra Zeneca mångmiljardsatsar i USA

Den svensk-brittiska läkemedelsjätten Astra Zeneca planerar att investera 50 miljarder dollar på läkemedelstillverkning och forskning i USA till 2030.
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Astra ZenecaAvtalPfizer
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

ANNONS
Tjänstebilsfavoriten Tiguan laddhybrid R-Line SWE Edition
Volkswagen logo

Nya Tiguan laddhybrid R-Line är här. Med upp till 12 mils räckvidd helt på hel och snabbladdning på längre resor är den redo för alla dina äventyr.

 Se erbjudandet på SWE Edition här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS