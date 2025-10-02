Pfizers avtal gav Astra Zeneca historiskt lyft

Trump-administrationen har tillkännagivit ett avtal med Pfizer, som möjliggör för patienter att via en webbplats som drivs av USA:s federala regering, köpa receptbelagda läkemedel till rabatterade priser, det skriver BBC.

Efter att Pfizer och den amerikanska presidenten Donald Trumps administration på tisdag den här veckan tillkännagett uppgörelsen steg Astra Zeneca, som ingår i OMXS30-index, med 10,78 procent i går, onsdag, det skriver Placera.

ANNONS

Onsdagen var däremed den näst bästa börsdagen någonsin för Astra Zeneca räknat sedan sammanslagningen av Astra och Zeneca i april 1998. Astra Zenecas allra bästa börsdag var den 28 april 2014.

Placera skriver att även läkemedelsbolaget Sobi steg med 3,6 procent på onsdagen, på grund av nyheten.

Pfizers aktie steg med 6,8 procent på tisdagen. “I senhandeln den 1 oktober passerade aktien 27 dollar per aktie, en ökning med 27,28 dollar den 1 oktober. Det är en vinst på 14,2 procent på två handelsdagar”, skriver Drug Discovery & Development.

Avtalet med Pfizer

På en presskonferens på tisdagen meddelade Vita huset att avtalet med Pfizer kommer innebära att priset på vissa läkemedel sänks med upp till 85 procent på den federala webbplatsen TrumpRx, vars lansering väntas i början av 2026.

På tisdagen sade Pfizer att de flesta av deras primärvårdsläkemedel kommer finnas tillgängliga på TrumpRx, men nämnde inga specifika läkemedel.

Huruvida satsningen på en webbplats direkt till konsument de facto kommer sänka läkemedelspriserna för amerikanska konsumenter är oklart eftersom försäkringsbolag och andra mellanhänder också kommer påverka priserna.

ANNONS

Pfizer har även gått med på att sänka priset på receptbelagda läkemedel i USA:s statliga Medicaid-program, som är den amerikanska regeringens sjukförsäkringsplan för låginkomsttagare.

Det här kommer göra att det amerikanska, multinationella läkemedelsbolaget Pfizer, som tillverkar sina läkemedel på många platser runt om i världen, slipper betala tullar.