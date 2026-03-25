Trump förtrollar mystiskt börsen och oljemarknaden

Börsyra på Trump-utspelet

Vid sidan av den dramatiska prisnedgången på oljemarknaden sprids en våg av optimism på aktiemarknaderna. Dow Jones på Wall Street noterade på tisdagen sin bästa dag på nästan två månader och det breda börsriktmärket S&P 500 steg kraftigt. Investerare börjar återigen köpa aktier i hopp om att den akuta hotbilden mot sjöfarten i Hormuzsundet ska lätta.

”I takt med att Pentagon mobiliserar elitstyrkor till Mellanöstern ökar hoppet om en diplomatisk lösning på finansmarknaderna. Oljepriserna har fallit och aktiemarknaderna stiger. JPMorgans finansmagnat Jamie Dimon ser konturerna av en varaktig fred”, skriver norska DN.no.

Men det finns detaljer i händelseförloppet som höjer på ögonbrynen hos analytiker. Enligt uppgifter till CNBC noterades en ovanligt hög handelsvolym i både olje- och aktieterminer bara minuter innan Trumps inlägg publicerades på sociala medier. Miljardbelopp ska ha satsats i marknaden precis innan kursgrafiken vände lodrätt nedåt, vilket har väckt spekulationer om att informationen kan ha läckt ut i förväg.

Iran tonar ner framgångarna

Trots den euforiska stämningen på Wall Street manar vissa bedömare till försiktighet. Från Teheran kommer betydligt mer svala signaler. Iranska företrädare har gått ut och kallat uppgifterna om långt gångna förhandlingar för osanna, och menar att presidentens utspel snarare är ett försök att manipulera marknaderna och fly en svår politisk situation.

Samtidigt kvarstår de fysiska hindren för världshandeln. Nästan hela fartygstrafiken genom det strategiskt livsviktiga Hormuzsundet ligger fortfarande nere. Även om Trumps femdagarsfrist ger diplomatin ett andrum, är fundamentala problem som strypta leveranskedjor och skadad infrastruktur långt ifrån lösta.

Marknadens dom: Hoppet lever

Den senaste tidens dramatik visar hur snabbt ett politiskt utspel kan radera ut veckor av prisuppgångar. Energisektorn, som tidigare varit börsens stora vinnare, pressas nu hårt medan flygbolag och konsumentnära bolag drar en lättnadens suck.

Frågan som alla nu ställer sig är om de kommande dagarna kommer att leverera ett faktiskt avtal mellan USA och Iran eller om vi bara bevittnar en tillfällig paus i en eskalerande konflikt. Tills vidare väljer marknaden att tro på presidentens optimism, även om priset för ett misslyckande kan bli ännu högre än tidigare.

