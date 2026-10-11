Truecallers grundare stäms för förtal – tidigare medarbetare kräver ursäkt

500 miljoner aktiva användare



Bolaget har vuxit till en global aktör med Stockholm som huvudkontor och Indien som en av de absolut viktigaste marknaderna.

Enligt bolagets egna uppgifter har tjänsten omkring 500 miljoner aktiva användare världen över och har laddats ned över en miljard gånger.



Under 2025 identifierade Truecallers system 68 miljarder spam- och bedrägerisamtal. Företaget har varit noterat på Nasdaq Stockholm sedan oktober 2021.

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Den omfattande verksamheten i Indien innebär samtidigt att konflikter på den marknaden kan få betydelse för ett svenskt börsbolag.

Blankarna har ökat trycket



Den juridiska tvisten utspelar sig mot bakgrund av ett betydande intresse från blankare.

Enligt sammanställningen hos Finansinspektionen var 9,75 procent av Truecallers aktier blankade den 8 oktober 2026.

Bland aktörerna med redovisade korta positioner finns Yiheng Capital Management, Citadel Advisors och BlackRock Financial Management.

Blankade andelar

Att en aktie är hårt blankad behöver inte innebära att bolaget har gjort något fel. Däremot kan negativa rapporter, anklagelser och rättsprocesser bidra till osäkerhet bland investerarna.

Den rättsliga striden kommer vid en känslig tidpunkt för Truecaller.

Enligt bolagets delårsrapport för andra kvartalet 2026 sjönk nettoomsättningen med 21 procent till 393,2 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år.



Annonsintäkterna minskade med omkring 34 procent i fasta valutor, samtidigt som prenumerationsintäkterna ökade med cirka 41 procent.



Bolaget försöker därmed minska beroendet av annonsaffären och bygga upp större återkommande intäkter från betalande användare och företag.

Indien avgörande för Truecaller



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Indien är den överlägset största marknaden för Truecaller, med över 350 miljoner användare. Men konkurrensen hårdnar.

Enligt en granskning från TechCrunch minskade nedladdningarna i Indien med 16 procent under 2025. Globalt sjönk de med fem procent.



Samtidigt utvecklar både Apple och Google egna funktioner för nummeridentifiering och skydd mot oönskade samtal.

Truecaller har dessutom hamnat i konflikt med indiska telekommyndigheter om regler för identifiering av kommersiella telefonsamtal.

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