Truecaller lanserar ny tjänst – aktien ner 10 procent senaste månaden

”Många känner på sig att något är fel, men behöver ett snabbt sätt att kontrollera det innan de svarar”, säger Rishit Jhunjhunwala, vd för Truecaller, i ett pressmeddelande.

För Truecaller handlar det om att flytta fram positionerna från den traditionella nummeridentifieringen till ett bredare skydd mot digitala bedrägerier. Den nya tjänsten lanseras globalt på webben och i Indien även i Android-appen. Stöd för Iphone och fler marknader är tänkt att komma längre fram.

Flera produktnyheter på kort tid

Lanseringen kommer efter en rad nya satsningar från bolaget. Truecaller har nyligen bland annat lanserat Post-Call Actions, en funktion som ska göra det möjligt för konsumenter att utföra ärenden direkt efter ett företagssamtal.

I september inledde Truecaller också ett globalt samarbete med Linkedin, som ägs av Microsoft. Genom integrationen kan användare ta med sin Linkedin-profil till Truecaller så att mottagaren av ett samtal kan se var personen arbetar och vad den har för yrkesroll.

Beskedet om Linkedin-samarbetet fick aktien att stiga drygt 5 procent den 23 september, enligt EFN.

Aktien långt under noteringskursen

Produktlanseringarna sker efter en turbulent period på börsen för Truecaller. Aktien noterades på Nasdaq Stockholm den 8 oktober 2021 till 52 kronor per B-aktie.

På måndagen handlades aktien strax över 22 kronor – ner 1,30 procent för dagen och cirka 57 procent under noteringskursen.

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Senaste månaden är aktiekursen ner cirka 10 procent.

Trots utvecklingen för aktiekursen har Truecaller behållit en stark position bland svenska småsparare. I april rapporterade Placera att Avanzas kunder hade ökat sitt innehav kraftigt trots att flera stora fondförvaltare sålt ned eller lämnat aktien.

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