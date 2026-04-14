Guyana är ett av världens snabbast växande länder tack vare oljan. Det har en ung oljetrader tagit fasta på.
Trader som tjänade två miljarder har hittat ny marknad: "Gåshud"
Den tyske oljetradern Christopher Eppinger uppges ha tjänat omkring 250 miljoner dollar, eller över två miljarder kronor, på handel med rysk råolja efter invasionen av Ukraina.
Nu riktar han blicken mot Guyana och dess snabbt växande oljeindustri.
Eppinger planerar att investera upp till 60 miljoner dollar i landet de kommande tre åren genom sitt bolag Petrichor Energy.
Mycket snabb tillväxt
Guyana har på kort tid blivit en av världens mest uppmärksammade oljeekonomier. Sedan ExxonMobil gjorde ett stort oljefynd 2015 – uppskattat till omkring 11 miljarder fat – har produktionen ökat kraftigt.
Landet producerar nu över 900 000 fat per dag, och intäkterna väntas fortsätta växa snabbt.
Den ekonomiska effekten har varit dramatisk. Mellan 2019 och 2024 nästan femdubblades landets BNP till cirka 25 miljarder dollar, enligt branschbedömningar.
Prognoser pekar på att statens oljeintäkter kan uppgå till över 40 miljarder dollar de kommande åren.
”Gåshud”
Eppinger beskriver marknaden som en unik möjlighet. Han uppger att få stora västerländska handelsbolag ännu etablerat sig i landet, vilket öppnar för nya aktörer.
”Jag får gåshud. Det här är precis vad jag har väntat på hela mitt liv. Jag kommer in på en ny marknad där allt är möjligt”, säger 31-åringen till Financial Times från Guyanas huvudstad Georgetown.
Samtidigt har han valt att lämna handeln med rysk olja, trots fortsatt volatilitet på energimarknaden. Beslutet motiveras med att han vill minska riskerna efter de stora vinsterna.
Många nya projekt
Guyanas regering, ledd av president Irfaan Ali, har aktivt försökt locka internationella investeringar. Landet satsar kraftigt på infrastruktur och har etablerat en statlig fond för att hantera oljeintäkterna.
Den snabba utvecklingen syns tydligt i Georgetown, där byggprojekt och industriell expansion förändrar stadsbilden.
För investerare som Eppinger innebär det stora affärsmöjligheter i en ekonomi under snabb omvandling.
Satsningen i Guyana markerar ett nytt steg i traderns karriär – från opportunistisk handel i en turbulent marknad till långsiktiga investeringar i en av världens snabbast växande oljeekonomier.
