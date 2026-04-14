Trader som tjänade två miljarder har hittat ny marknad: "Gåshud"

Nu riktar han blicken mot Guyana och dess snabbt växande oljeindustri.

Eppinger planerar att investera upp till 60 miljoner dollar i landet de kommande tre åren genom sitt bolag Petrichor Energy.

Mycket snabb tillväxt

Guyana har på kort tid blivit en av världens mest uppmärksammade oljeekonomier. Sedan ExxonMobil gjorde ett stort oljefynd 2015 – uppskattat till omkring 11 miljarder fat – har produktionen ökat kraftigt.

Landet producerar nu över 900 000 fat per dag, och intäkterna väntas fortsätta växa snabbt.

Den ekonomiska effekten har varit dramatisk. Mellan 2019 och 2024 nästan femdubblades landets BNP till cirka 25 miljarder dollar, enligt branschbedömningar.

Prognoser pekar på att statens oljeintäkter kan uppgå till över 40 miljarder dollar de kommande åren.