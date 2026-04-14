Han har anklagats för att stå nära Vladimir Putin och lämnade nyligen bolaget som han grundade. Nu visar nya uppgifter hur mycket Torbjörn Törnqvist fick betalt.
Törnqvist lämnade Gunvor – fick tio miljarder i handen
Torbjörn Törnqvist är känd för att ha grundat Gunvor, där han har handlat med råvaror.
Nyligen lämnade han bolaget, men han gick inte lottlös därifrån.
Nya uppgifter visar att han fick över en miljard dollar, omkring tio miljarder kronor, i handen när han sålde sin del i Gunvor.
Fick största delen av beloppet
Affären offentliggjordes i december men de finansiella detaljerna har hittills varit okända. Dokument visar nu att bolaget betalade ut cirka 1,2 miljarder dollar kontant till aktieägarna.
Med ett ägande på drygt 86 procent före affären innebär det att Törnqvist mottog merparten av beloppet, skriver Bloomberg.
Utöver kontantbetalningen överfördes tillgångar värda omkring 200 miljoner dollar, samtidigt som närstående lån på cirka 500 miljoner dollar avskrevs.
Totalt motsvarar transaktionen nära 1,9 miljarder dollar, vilket har minskat bolagets egna kapital i motsvarande grad under första kvartalet 2026.
Ska ha stått nära Ryssland
Affären markerar slutet på Törnqvists tid som huvudägare efter mer än ett decennium vid rodret.
Bakgrunden till affären är ett ökat politiskt tryck. USA:s finansdepartement har tidigare beskrivit bolaget som kopplat till ryska intressen, något Gunvor konsekvent förnekat.
Kritiken intensifierades i samband med bolagets affärer med ryska energitillgångar, bland annat kopplade till Lukoil. Ledningen ansåg att ägarförändringen var nödvändig för att minska den politiska belastningen.
Sämre vinst för bolaget
Samtidigt har bolagets finansiella ställning försvagats. Nettovinsten föll kraftigt under 2025, med ett resultat på drygt 100 miljoner dollar, vilket är en av de svagaste nivåerna på många år.
Nedskrivningar på tillgångar, inklusive investeringar i ryska terminaler och biobränsleanläggningar i Europa, tyngde resultatet.
Efter affären har Gunvors egna kapital minskat betydligt och ligger klart under flera konkurrenters nivåer, såsom Trafigura och Mercuria Energy Group.
Minskad buffert
Det innebär en mindre finansiell buffert i en bransch där tillgång till krediter är avgörande.
Tidpunkten är särskilt känslig. De stigande olje- och gaspriserna till följd av oroligheter i Mellanöstern skapar både affärsmöjligheter och ökade risker.
Högre priser kräver mer kapital för att finansiera handelsflöden och ökar exponeringen mot marknadsrörelser.
Affären finansierades delvis med bolagets egna medel, vilket bidrog till att kassan minskade markant.
Gunvor står därmed inför en period där balansräkningen är svagare samtidigt som marknadsförhållandena blir allt mer krävande.