Törnqvist lämnade Gunvor – fick tio miljarder i handen

Ska ha stått nära Ryssland

Affären markerar slutet på Törnqvists tid som huvudägare efter mer än ett decennium vid rodret.

Bakgrunden till affären är ett ökat politiskt tryck. USA:s finansdepartement har tidigare beskrivit bolaget som kopplat till ryska intressen, något Gunvor konsekvent förnekat.

Kritiken intensifierades i samband med bolagets affärer med ryska energitillgångar, bland annat kopplade till Lukoil. Ledningen ansåg att ägarförändringen var nödvändig för att minska den politiska belastningen.

Sämre vinst för bolaget

Samtidigt har bolagets finansiella ställning försvagats. Nettovinsten föll kraftigt under 2025, med ett resultat på drygt 100 miljoner dollar, vilket är en av de svagaste nivåerna på många år.

Nedskrivningar på tillgångar, inklusive investeringar i ryska terminaler och biobränsleanläggningar i Europa, tyngde resultatet.

Efter affären har Gunvors egna kapital minskat betydligt och ligger klart under flera konkurrenters nivåer, såsom Trafigura och Mercuria Energy Group.

Minskad buffert

Det innebär en mindre finansiell buffert i en bransch där tillgång till krediter är avgörande.

Tidpunkten är särskilt känslig. De stigande olje- och gaspriserna till följd av oroligheter i Mellanöstern skapar både affärsmöjligheter och ökade risker.

Högre priser kräver mer kapital för att finansiera handelsflöden och ökar exponeringen mot marknadsrörelser.

Affären finansierades delvis med bolagets egna medel, vilket bidrog till att kassan minskade markant.

Gunvor står därmed inför en period där balansräkningen är svagare samtidigt som marknadsförhållandena blir allt mer krävande.

Läs mer: Trump: Bensinen kan bli ännu dyrare. Realtid