Vändningen har framför allt drivits av en återhämtning i små och medelstora bolag. När marknaden började omvärdera tidigare hårt pressade aktier räckte det ibland med rapporter i linje med förväntningarna för att utlösa kraftiga kurslyft.

”I början av året och fram till sommaren var värderingarna i många fall extremt låga, med stora felprissättningar”, säger Erik Bertilsson, ansvarig förvaltare på Lancelot, till Dagens industri.

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Störst draghjälp har fonden fått från medicinteknikbolaget Bonesupport och brädspelsbolaget Asmodee som båda stigit omkring 60–70 procent under året. De är också fondens största innehav.

Även läkemedelsbolaget Camurus finns bland favoriterna. De tre bolagen utgör tillsammans nästan en tredjedel av fonden.

Bonesupports starka utveckling har stöd i bolagets tillväxt. I tredje kvartalet ökade omsättningen med 39 procent till 408,8 miljoner kronor. Rörelseresultatet steg till 123,4 miljoner kronor från 65,4 miljoner motsvarande period i fjol.

Bland de mindre bolagen lyfter Bertilsson fram områdesskyddsbolaget Troax. Bolaget har stöpt om sin fabriksstruktur och investerat i en ny anläggning i USA. Förvaltaren räknar med att förändringarna ska lyfta marginalerna efter flera svaga år på den nordamerikanska marknaden.

”Jag tror att Troax kommer att ses som ett kvalitetsbolag igen, precis som förr i tiden, med rörelsemarginaler runt 20 procent”, säger han till Di.

Ett annat tips är storköks- och tvättutrustningsbolaget Electrolux Professional. Här lockas förvaltaren av en låg värdering och möjligheten att bolaget närmar sig sitt marginalmål på 15 procent.

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”Värderingen är väldigt låg för ett bolag som historiskt haft stabila och bra kassaflöden”, säger Bertilsson.