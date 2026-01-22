Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Tidigare arméchefen: "Underinvesterat i vårt försvar under lång tid"

David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 22 jan. 2026Publicerad: 22 jan. 2026

Sverige och övriga Europa har under många år inte investerat tillräckligt i vårt försvar menar tidigare svenska arméchefen Karl Engelbrektson och ger därmed USA delvis rätt i sin kritik.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Som rådgivare till försvarsfonden Finserve global security gör han samtidigt bedömningen att just behovet av fortsatt stora investeringar kommande år är det som lägger grund för fortsatt tillväxt i sektorn.

Se även: “Saab är i en betydligt starkare position” – Dagens PS

Upprustningen sker globalt

“Det är ett allvarligt läge nu. Unga i dag får tyvärr växa upp i en annan värld än den jag växte upp i”, säger Karl Engelbrektson på besök i Dagens PS studion om den dramatiska inledningen på 2026.

“Nu är det en hel del som pekar på att vi kommer att ha utmaningar på flera områden, inte bara geopolitiskt i försvaret utan det är flera faktorer som hänger ihop”.

Att Europa nu rustar upp i spåren av kriget i Ukraina och en osäkrare relation med USA är väl känt.

Men den tidigare arméchefen ser även ett skifta även utanför vår egen kontinent.

“På ett generellt plan så upplever jag även när jag är i andra delar av världen att den världsordning som vi brukar prata om som är regelstyrd eller har varit regelstyrd blir allt mindre sådan. Den blir mer och mer baserad på en egen styrkeposition där vapen som en del av politikens utövande”.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så investerar du enkelt i private equity

04 dec. 2025
Spela klippet
PS Partner

Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet

01 dec. 2025

“Fokusera på egna agendan”

ANNONS

Om Ryssland länge varit en hotbild för oss svenskar och européer så är det militära hotet från USA som väcktes i samband med Grönlandskrisen mer ovant.

Karl Engelbrektson har ett allmänt råd för alla typer av osäkerheter och konflikter.

“Generellt brukar jag säga att man ska påverka och ta befälet över den agenda man själv äger. Det kan man göra någonting åt”.

“Och om vi börjar där, då kommer vi själva att ha lite mer att säga till om”.

Börsen måste bidra till vårt försvar

På en punkt ger han dock USA rätt – Sverige och Europa har under lång tid investerat för lite i försvaret.

Och en upprustning här på hemmaplan kan också vara vägen till stärkta relationer.

“I det här fallet så kan vi tillsammans med de som delar våra värderingar, rusta mer tillsammans, göra oss själva mer relevanta. Och hoppas på att en långsiktig utveckling gör ändå att vi delar så många mål även med USA”, säger han.

Saab:s vd i stor intervju: “Europa behöver ett flaggskeppsprojekt”

“Jag är klart väldigt glad över att den här branschen ses som en hållbar bransch. Vi är ju ett fundament för hållbarhet, vi måste kunna skydda våra länder och befolkningar”, säger Saab:s vd Micael Johansson till Dagens PS apropå den radikala omsvängningen i synen på försvarssektorn bland börsens investerare.
ANNONS

Men upprustningen är också det som talar för att försvarsindustrin på börsen går en långsiktigt strak framtid till mötes.

“Underinvestering i försvar som man kan säga att inte minst Europa har stått för under väldigt lång tid gör att behoven är väldigt stora”, säger han och tillägger;

“Och om vi tror då att världsordningen förändras, vilket jag tycker vi ser väldigt tydliga tecken på, då kommer det att vara långsiktigt och strukturellt. Ur det perspektivet så måste vi också förstå att vi kan inte bara låta finansiera det här med traditionella skattemedel utan det privata kapitalet och finansmarknaden måste vara en fördel för oss som är högindustrialiserade länder och har en industripotential”.

Se även: Experten: Försvarsrallyt 2026 – fortsättning eller slut? – Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
FörsvarRysslandStockholmsbörsenSverigeUSA
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

ANNONS
Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så. Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.

Se erbjudandet här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
Motor

Motoråret 2025 – bakslag, fiaskon och ljusglimtar

22 jan. 2026
Spela klippet
Börs & Finans

Tidigare arméchefen: "Underinvesterat i vårt försvar under lång tid"

22 jan. 2026
ANNONS
ANNONS