Tidigare arméchefen: "Underinvesterat i vårt försvar under lång tid"

Som rådgivare till försvarsfonden Finserve global security gör han samtidigt bedömningen att just behovet av fortsatt stora investeringar kommande år är det som lägger grund för fortsatt tillväxt i sektorn.

Upprustningen sker globalt

“Det är ett allvarligt läge nu. Unga i dag får tyvärr växa upp i en annan värld än den jag växte upp i”, säger Karl Engelbrektson på besök i Dagens PS studion om den dramatiska inledningen på 2026.

“Nu är det en hel del som pekar på att vi kommer att ha utmaningar på flera områden, inte bara geopolitiskt i försvaret utan det är flera faktorer som hänger ihop”.

Att Europa nu rustar upp i spåren av kriget i Ukraina och en osäkrare relation med USA är väl känt.

Men den tidigare arméchefen ser även ett skifta även utanför vår egen kontinent.

“På ett generellt plan så upplever jag även när jag är i andra delar av världen att den världsordning som vi brukar prata om som är regelstyrd eller har varit regelstyrd blir allt mindre sådan. Den blir mer och mer baserad på en egen styrkeposition där vapen som en del av politikens utövande”.