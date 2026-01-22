Sverige och övriga Europa har under många år inte investerat tillräckligt i vårt försvar menar tidigare svenska arméchefen Karl Engelbrektson och ger därmed USA delvis rätt i sin kritik.
Tidigare arméchefen: "Underinvesterat i vårt försvar under lång tid"
Mest läst i kategorin
Berkshire Hathaway kan sälja fiaskobolaget – faller kraftigt
Drygt en fjärdedel del av aktierna i Kraft Heinz ägs av Berkshire Hathaway. Det kan snart förändras. Berkshire Hathaway överväger att sälja nästan hela sitt innehav i livsmedelsbolaget Kraft Heinz, värt cirka 7,7 miljarder dollar. Uppgiften framgår av ett offentligt dokument där det anges att Berkshire har registrerat möjligheten att sälja upp till 325,4 miljoner …
Sveriges mest ägda aktie faller
Sämsta börsdagen på 9 månader – det väntade Investors B-aktie under måndagen. Aktien föll 1,6 procent efter att amerikanska storbanken Citi vidstod sitt säljråd med motivationen att aktien bör handlas till en större substansrabatt. ”Investor handlas till en rabatt på cirka 6 procent mot vår aktuella prognos för substansvärdet, vilket vi bedömer som dyrt. Vi …
Aktien rasat 85 procent – tusentals svenska investerare drabbas
Det går inget vidare för teknikbolaget Anoto Group, vars aktie har rasat med 85 procent på 1,5 år. Nu viftar även bolagets revisorer med varningsflaggorna när investerare drabbas. Anoto Group grundades 1996 där teknikbolaget specialiserar sig på digital skrivteknik och intelligenta lösningar. De erbjuder en unik teknologi som kombinerar traditionellt skrivande med digitalisering. Anoto börsnoterades …
Ny bro eller tunnel? "Vi kommer aldrig att ha råd"
Det har diskuterats sedan 1960-talet. Nu tycker ministern att det är dags att sluta snacka. ”Vi kommer aldrig att ha råd”, är beskedet. Du vet hur det var när du önskade något riktigt hett – men de vuxna sade att ”det går inte – det är alldeles för dyrt”. Bra. Då vet du hur delar …
Analys: Dagarna räknade för Ericssons vd
Han sågs som en tillfällig nödlösning men har i dag styrt telekomjätten Ericsson som vd i nio år, men nu spekuleras det om att Börje Ekholm är på väg bort. På fredag släpper Ericsson (börskurs) sitt bokslut och samtidigt talas det om att Börje Ekholm, 63, snart lämnar bolaget. Han tillträdde som vd och koncernchef …
Som rådgivare till försvarsfonden Finserve global security gör han samtidigt bedömningen att just behovet av fortsatt stora investeringar kommande år är det som lägger grund för fortsatt tillväxt i sektorn.
Se även: “Saab är i en betydligt starkare position” – Dagens PS
Upprustningen sker globalt
“Det är ett allvarligt läge nu. Unga i dag får tyvärr växa upp i en annan värld än den jag växte upp i”, säger Karl Engelbrektson på besök i Dagens PS studion om den dramatiska inledningen på 2026.
“Nu är det en hel del som pekar på att vi kommer att ha utmaningar på flera områden, inte bara geopolitiskt i försvaret utan det är flera faktorer som hänger ihop”.
Att Europa nu rustar upp i spåren av kriget i Ukraina och en osäkrare relation med USA är väl känt.
Men den tidigare arméchefen ser även ett skifta även utanför vår egen kontinent.
“På ett generellt plan så upplever jag även när jag är i andra delar av världen att den världsordning som vi brukar prata om som är regelstyrd eller har varit regelstyrd blir allt mindre sådan. Den blir mer och mer baserad på en egen styrkeposition där vapen som en del av politikens utövande”.
Senaste nytt
Sändningsrättigheter styr sportvärlden
I dagens moderna era så har sport och sändningsrättigheter blivit ett hett omdebatterat ämne. Intresset för sport växer, summorna stiger och rättigheterna har kommit att bli en av de primära drivkrafterna bakom industrin. Men vad menas egentligen med sändningsrättigheter? Att inneha rättigheter är vad som ger mediebolag rätt och möjligheten att sända matcher och event …
Följ med Perfect Weekends redaktör till Köpenhamn bortom turistfällorna
Nu kan du som läser Dagens PS Perfect Weekend följa med vår redaktör Viggo Cavling på en specialgjord weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – roliga kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf Flyg & Buss. Viggos weekendresa till Köpenhamn är skapad …
Så investerar du enkelt i private equity
Private equity har historiskt setts som något enbart för stora institutionella investerare. Genom Carnegie Listed Private Equity öppnas dörren även för privata sparare att ta del av denna typ av investeringar. Fondförvaltaren Emanuel Furubo berättar om fonden, som sedan start har haft en genomsnittlig avkastning på 13 procent per år, och vad du bör tänka …
Därför påverkar inomhusluften både kostnader och konkurrenskraft
I en tid av stigande energipriser, ökade hållbarhetskrav och hårdare konkurrens tvingas företag och fastighetsägare se över varje del av sin kostnadsstruktur. Fokus ligger ofta på elavtal, räntor och effektivisering av lokaler men en avgörande faktor hamnar ofta i skymundan: ventilationen. I Stockholm, där en stor del av näringslivet är koncentrerat till kontor, handelslokaler och …
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …
“Fokusera på egna agendan”
Om Ryssland länge varit en hotbild för oss svenskar och européer så är det militära hotet från USA som väcktes i samband med Grönlandskrisen mer ovant.
Karl Engelbrektson har ett allmänt råd för alla typer av osäkerheter och konflikter.
“Generellt brukar jag säga att man ska påverka och ta befälet över den agenda man själv äger. Det kan man göra någonting åt”.
“Och om vi börjar där, då kommer vi själva att ha lite mer att säga till om”.
Börsen måste bidra till vårt försvar
På en punkt ger han dock USA rätt – Sverige och Europa har under lång tid investerat för lite i försvaret.
Och en upprustning här på hemmaplan kan också vara vägen till stärkta relationer.
“I det här fallet så kan vi tillsammans med de som delar våra värderingar, rusta mer tillsammans, göra oss själva mer relevanta. Och hoppas på att en långsiktig utveckling gör ändå att vi delar så många mål även med USA”, säger han.
Saab:s vd i stor intervju: “Europa behöver ett flaggskeppsprojekt”
“Jag är klart väldigt glad över att den här branschen ses som en hållbar bransch. Vi är ju ett fundament för hållbarhet, vi måste kunna skydda våra länder och befolkningar”, säger Saab:s vd Micael Johansson till Dagens PS apropå den radikala omsvängningen i synen på försvarssektorn bland börsens investerare.
Men upprustningen är också det som talar för att försvarsindustrin på börsen går en långsiktigt strak framtid till mötes.
“Underinvestering i försvar som man kan säga att inte minst Europa har stått för under väldigt lång tid gör att behoven är väldigt stora”, säger han och tillägger;
“Och om vi tror då att världsordningen förändras, vilket jag tycker vi ser väldigt tydliga tecken på, då kommer det att vara långsiktigt och strukturellt. Ur det perspektivet så måste vi också förstå att vi kan inte bara låta finansiera det här med traditionella skattemedel utan det privata kapitalet och finansmarknaden måste vara en fördel för oss som är högindustrialiserade länder och har en industripotential”.
Se även: Experten: Försvarsrallyt 2026 – fortsättning eller slut? – Dagens PS
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.
Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så. Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.
Senaste nytt
Motståndet mot Trump – chip-frågan splittrar partiet
Ska Kina få köpa Nvidias kraftfulla chip eller inte? Frågan har nu blivit en het potatis inom det republikanska partiet. President Donald Trumps vilja att ge Nvidia tillstånd att sälja avancerade AI-chip till Kina möter växande motstånd i Washington. Det gäller även inom presidentens eget parti, Republikanerna. Kritiken har intensifierats efter att representanthusets utrikesutskott drivit …
Motoråret 2025 – bakslag, fiaskon och ljusglimtar
Motoråret 2025 tog oväntade svängar. Vinnare och förlorare bytte plats, gamla idéer väcktes till liv och nya problem dök upp. Enligt Dagens PS motorjournalist Åsa Wallenrud blev motoråret ett år som inte följde den utstakade färdplanen. Elbilarnas framfart tappade tempo, trots politiska ambitioner i både Sverige och EU. Försäljningen har bromsat in, och för många …
Kärnkraftverk tvingades stänga direkt
Bara några timmar efter omstarten tvingades operatören stänga världens största kärnkraftverk, Kashiwazaki-Kariwa i Japan. Japan har avbrutit driften vid världens största kärnkraftverk, bara timmar efter omstarten, uppger dess operatör, refererad av BBC. Ett larm utlöstes under procedurerna för reaktorstart men reaktorn förblev ”stabil”, säger Takashi Kobayashi, talesperson för Tokyo Electric Power Company, Tepco. Reaktor nummer …
Brasilien i sikte när EU letar mineraler
EU ska bli självförsörjande på sällsynta jordartsmetaller, i alla fall till 40 procent. Men först är målet att hitta externa leverantörer utanför Kina. "Målet är att säkerställa tillgång till alternativa källor för kritiska råmaterial på kort, medellång och lång sikt för våra europeiska industrier", sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen förra året enligt en …
Tidigare arméchefen: "Underinvesterat i vårt försvar under lång tid"
Sverige och övriga Europa har under många år inte investerat tillräckligt i vårt försvar menar tidigare svenska arméchefen Karl Engelbrektson och ger därmed USA delvis rätt i sin kritik. Som rådgivare till försvarsfonden Finserve global security gör han samtidigt bedömningen att just behovet av fortsatt stora investeringar kommande år är det som lägger grund för …