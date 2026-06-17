Terra Labs: Hundratals hektar skog analyseras med satellitdata

Grundarna Peder Stahle och Adam von Corswant var bland de första anställda på Izettle, som PayPal köpte 2018 i en affär värd 19 miljarder kronor.

Omsättningen var omkring en miljon kronor 2024 och tiodubblades enligt bolaget under 2025. Målet är att bli global branschstandard, och bolaget ser en framtida användning även inom vindkraft, gruvor och elnät.

Det här betyder det för börsen

För investerare är det intressant att se vad tekniken gör med kalkylen hos de stora markägarna. Efter stormar kan man exempelvis i realtid se vilka skador som skett och hur stora de är utan att själv vara där fysiskt och undersöka det.

Inventering, planering och uppföljning kostar mycket när det ska göras på många hektar. Sänks de kostnaderna stiger avkastningen på själva skogen, inte bara på sågverk och bruk.

Det är skogstillgången som väger tyngst i värderingen av bolag som SCA och Holmen. Nordiska skogsaktier har handlats billigt, och Danske Bank har pekat på att bolagens framåtblickande multiplar legat omkring 19 procent under det historiska snittet.

Vi har tidigare gått igenom skogsbolagen som kan gynnas av läget. Tekniken har också en sida som marknaden sällan prissätter. Även Realtid har skrivit om innovationspotentialen branschen själv ser.

PS analys

Terra Labs är onoterat, så aktiespararen kan inte köpa in sig direkt. Teknikens potential vad gäller framtida utveckling och affärsnytta kan dock vara till gagn för både stora börsnoterade skogsbolag och privata markägare. Det bolag som först bygger om sin planering kring den här sortens data får en kostnadsfördel mot dem som väntar. Det är där en eventuell omvärdering av skogsaktierna kan börja.

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