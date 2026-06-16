Klimatlöftena på börsen spricker med 40 år

Målet finns, takten saknas

Ett mål är gratis att sätta, men omställning kostar pengar. Dagens PS har tidigare rapporterat om att åtta av tio småföretagare helt saknar en hållbarhetsplan. Den vanligaste förklaringen är att kunderna inte efterfrågar den. Mönstret syns även i toppen, där flera av börsens högst värderade techbolag samtidigt är sämst i klassen på utsläpp.

Så ser det ut i Sverige

Sverige siktar på nettonoll 2045, men de stora bolagen ligger efter även här. Som Realtid har granskat har flera svenska storbolag bara minskat utsläppen med runt 20 procent från sina basår. Bolag som Scania har redan erkänt att delmål inte hålls.

En färsk Chalmersstudie pekar dessutom på att flera av de största utsläpparna med de mest ambitiösa målen söker förvånansvärt lite av de statliga omställningspengarna. Ambitionen finns på pappret, men kapaciteten och viljan att betala saknas i praktiken.

PS analys: Vinsten går först

I ett operativt vardagsläge med krig, tullar, dyra AI-investeringar och hårdare HR-krav hamnar koldioxidsmålet långt ner på prioriteringslistan.

Svenska bolag finns till för att tjäna pengar, och grön omställning tar tid och kostar kapital som många, särskilt småföretagen, inte har.

Så länge kunderna inte vill betala rejält mer för det gröna alternativet av rena moralskäl förblir klimatmålen just mål. För investerare betyder det en sak: lita på utsläppskurvan, inte på pressreleasen.

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