Irans megafond på 2 800 miljarder ger ny börsvinnare

Privat kapital, inte bistånd

Fonden, kallad ”Reconstruction and Development Fund”, beskrivs uttryckligen som ett investeringsverktyg och inte en bidragspott. Kapitalet kommer från privata bolag i USA, Gulfstaterna, Asien, Sydamerika och Afrika, och ska gå till energi, logistik, tillverkning och transport.

En iransk källa har uppgett att Teheran först krävde 400 miljarder dollar i krigsskadestånd, vilket Washington nekade till, och att fonden växte fram som ett alternativ.

Verkstadssektorn är den verkliga vinnaren

Stockholmsbörsen prisade in fredsbeskedet som en makrohändelse med lägre olja, lägre inflation och lägre räntor. Det förklarar varför verkstad steg med runt 2 procent och råvaror med 3,5 procent på måndagen. Boliden är upp 12,3 procent den senaste veckan, varav närmare 10 procent bara på måndagen.

Men fonden tillför ett andra ben och det är en fylld orderbok. Återuppbyggnad av stålverk, raffinaderier, flygplatser och transportinfrastruktur skapar en direkt efterfrågan på maskiner, utrustning och industrikunnande, precis det svenska verkstadsbolag lever på.

PS analys

Marknaden handlar fortfarande Iran som ett oljecase. Vår bedömning är att nästa fas blir ett återuppbyggnadscase, och då flyttas ledartröjan från energi till cyklisk verkstad och råvaror.

Den stora risken är tajmingen. Fonden skapas först när slutavtalet är påskrivet, och 60 dagar är kort tid för att få det på plats. Den som väntar på de första orderbekräftelserna lär komma för sent. Vi följer utvecklingen vidare i vår löpande bevakning av Hormuzsundet.

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