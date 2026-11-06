Teknikaktier studsar upp efter AI-raset

Dow Jones industriindex är samtidigt ned 0,9 procent, medan breda S&P 500 pekar upp 0,4 procent.

AI-bjässen Nvidia, vars aktie rasade 9,3 procent i torsdags, handlas upp 6,3 procent. Konkurrenten Advanced Micro Devices är upp 7,8 procent, efter gårdagens ras på 17,3 procent.

Torsdagens börsras i USA, det värsta sedan april 2025, kopplas ihop med oro för bakslag för AI-sektorn efter Demokratiska partiets framgångar i mellanårsvalet tidigare i veckan.

På fredagen släpptes oväntat starka jobbsiffror för oktober, vilket gör att den redan höga sannolikheten för en höjning av den amerikanska styrräntan i december ökar.