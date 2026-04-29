Tecknad ekorre ska få britterna att spara mer i aktier

Vill ha mer pengar på börsen

Syftet med kampanjen är att få fler britter att flytta pengar från sparkonton till aktiemarknaden. Trots att sparandet har ökat de senaste åren väljer många hushåll fortfarande att ha sina pengar i kontanter.

Enligt den brittiska finansinspektionen, Financial Conduct Authority, finns omkring sju miljoner vuxna med över 10 000 pund i sparande som potentiellt skulle kunna investeras.

”Storbritannien har en stark sparkultur men ett tydligt investeringsgap, där många fortfarande känner att aktier inte är något för dem”, säger Sasha Wiggins på Barclays, som leder kampanjen, enligt CNBC.

Intresset för aktier i Storbritannien var betydligt större under 1980- och 90-talen. Under premiärminister Margaret Thatcher privatiserades flera statliga bolag, vilket lockade miljontals småsparare till börsen.

Mörk ironi: BoE varnar för börskrasch

Men efter IT-kraschen i början av 2000-talet och den globala finanskrisen 2008 minskade intresset kraftigt, och många började istället se aktieinvesteringar som riskfyllda.

CNBC lyfter fram den ”mörka ironin” i att Sarah Breedon, vice chef för Bank of England, varnade för en möjlig börskrasch bara dagen efter lanseringen.

The Guardians kolumnist Nils Pratley skriver att det mycket riktigt vore bra för Storbritannien om fler småsparare investerade på börsen, men att kampanjen med “Savvy the Squirrel” ser ”för tam ut”.

Läs mer: Husdjur: Världens sorgligaste ekonomiindikator

Läs mer: Klart: Storbritanniens regering får investera privata pensionspengar

Läs mer: Ekonomin krympte i Sverige och hushållen tror det blir ännu sämre

