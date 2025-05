Techjättarna största vinnare när Trump gräver ner stridsyxan

bland är ett nytt rum precis vad som krävs för att tänka i nya banor. Så nästa gång ni bokar in ett möte – fundera på om det är dags att kliva utanför det egna kontoret.? Möten på CONVENDUM ökar energin och kreativiteten Det är inte bara att man ses som spelar roll – vart …

Techjättarna vinnare

Både Dow Jones och S&P 500 steg med runt 3 procent vardera, men det är techjättarna som är de största vinnarna när Trump backar från sin tidigare hårdföra politik.

Tekniktunga Nasdaq steg med drygt 4 procent, uppger Yahoo Finance.

Från och med onsdagen kommer amerikanska varor som kommer in i Kina ha en tullavgift på 10 procent, och på kinesiska varor som importeras till USA gäller 30 procent – och består av 10 procent som gäller för samtliga länder plus 20 procent för att Kina inte har hanterat sitt fentanyl-problem, där drogen fortsätter att välla in i USA.

Apple kan andas ut

Många amerikanska bolag är givetvis beroende av att varorna fortsatt flyter mellan Kina och USA med så låga tullar som möjligt, och avgifterna på 145 procent på kinesiska varor som kommer in i USA är ett alltför hårt lass att dra för jättar som Apple och Dell.

Många techjättar har hamnat i kläm i tullkriget och de kan nu andas ut, när tullarna sänks markant och kan sjunka ytterligare framöver.

Bolag som Apple och Dell såg sina aktier ta glädjeskutt på måndagen, med 6 respektive 8 procent, enligt CNBC.

Även för andra techjättar som Nvidia och Amazon var det gröna siffror som gällde, med 5 respektive 8 procent.

Glädjeskutt för Tesla

Läget ser likadant ut för Tesla, som är beroende av att handeln med Kina flyter på oavbrutet, där aktien ökade med 7 procent under måndagen.

“Marknaderna stiger eftersom investerare är överraskade över hur snabbt handelsavtalet med Kina framskrider”, säger Jeff Kilburg, vd på förvaltaren KKM Financial.

Att tullarna gentemot Kina nu hamnar på 30 procent förvånar många experter och investerare. De hade räknat med betydligt högre nivåer.

“Det här är en stor positiv överraskning”, säger Jeff Buchbinder, chefsstrateg för aktier på LPL Financial.

Han tillägger samtidigt att “det här är en avtrappning, inte ett handelsavtal”.

“Mer arbete återstår. En paus är inte permanent. Kina fick bara samma villkor som alla andra länder.”

