Kina vinnare i tullkriget – USA backar

Glädjeskutt på Wall Street

Nu kommer tullarna på kinesiska varor som kommer in i USA minska från 145 procent till 30 procent, vilket fick Wall Street på strålande humör under måndagen, där de tre stora indexen gjorde rejäla kliv uppåt, enligt CNBC.

Tullar gentemot Kina är dock inget nytt, de har funnits på plats i varierande storlek sedan Trumps första mandatperiod för 8 år sedan, berättar Newsweek.

Från och med onsdagen kommer amerikanska varor som kommer in i Kina ha en tullavgift på 10 procent, och på kinesiska varor som importeras till USA gäller 30 procent – och består av 10 procent som gäller för samtliga länder plus 20 procent för att Kina inte har hanterat sitt fentanyl-problem, där drogen fortsätter att välla in i USA.

Vem är då vinnare hittills i tullkriget?

Kina visar sig starkt

I Kinas ögon lönar det sig att ha tålamod och trötta ut sin ekonomiska fiende.

Kina visar sig nu starkt att man inte har backat och satt hårt mot hårt, där det istället är USA som inför tullpausen som kommer efter ett par dagars förhandlingar mellan jättarna i Schweiz, berättar CNBC vidare.

Olika kinesiska sociala kanaler och sajter jublar efter beskedet från Vita huset.

“Kinas fasta motåtgärder och resoluta hållning har varit mycket effektiva”, uppger ett konto på sociala medier kopplat till landets nationella tv-bolag CCTV.

Hyllas av befolkningen

Att Kina därmed har lyckats övertala USA att backa från tullarna hyllas av den kinesiska befolkningen.

“Våra förfäder gav inte efter, varför skulle vi ge upp det vi har?”, uppger Chun Feng Yi Ran, en användare på sociala medier.

Tullkriget har blivit ett styrketest mellan Xi Jinping och Donald Trump, där ledarna ska samtala i veckan. (Bild: AP / TT)

