Techchefens nya jättelön – slår konkurrenterna

Det är AI som fortsätter att dra upp Microsoft på börsen, även om det nu syns tecken på att trenden håller på att bromsa in – när Meta meddelar att man säger upp runt 600 anställda inom sin enhet för AI.

Nadellas nya jättelön

Det har dock inte drabbat Satya Nadellas lön än så länge – den fortsätter mot nya fantasisummor.

På tre år har Microsoft-aktien fördubblats och enbart hittills i år har den gått upp med 23 procent.

Techjättens börsvärde är nu nästan 4 biljoner dollar, enligt Fortune.

Det ger utslag till Nadella som har sett sin lön gå upp med nästan lika mycket som aktien i år, med 22 procent.