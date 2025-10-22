Dagens PS
USA inför sanktioner mot rysk olja

Techchefens nya jättelön – slår konkurrenterna

Microsoftchefen Satya Nadella har anledning att vara nöjd med sin nya jättelön.
Microsoftchefen Satya Nadella har anledning att vara nöjd med sin nya jättelön. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 22 okt. 2025Publicerad: 22 okt. 2025

Microsofts vd Satya Nadella skrattar hela vägen till banken genom sin nya jättelön för 2025. Techchefen slår samtidigt konkurrenternas löner med råge.

Det är AI som fortsätter att dra upp Microsoft på börsen, även om det nu syns tecken på att trenden håller på att bromsa in – när Meta meddelar att man säger upp runt 600 anställda inom sin enhet för AI.

Nadellas nya jättelön

Det har dock inte drabbat Satya Nadellas lön än så länge – den fortsätter mot nya fantasisummor.

På tre år har Microsoft-aktien fördubblats och enbart hittills i år har den gått upp med 23 procent.

Techjättens börsvärde är nu nästan 4 biljoner dollar, enligt Fortune.

Det ger utslag till Nadella som har sett sin lön gå upp med nästan lika mycket som aktien i år, med 22 procent.

En miljard i lön

Hans sammanlagda ersättning för räkenskapsåret är 96,5 miljoner dollar, eller drygt en miljard kronor – ingen dålig årslön med andra ord.

Chefens största ersättning är genom Microsoftaktier, 84 miljoner dollar, medan han fick nästan 10 miljoner dollar i cash och andra ersättningar.

AI-bubblan kan spricka

Trots att varningarna om att AI-bubblan snart kan spricka fortsätter Nadella alltså att surfa på AI-vågen, och han ligger en bit före konkurrenterna.

Nvidia-vd:n Jensen Huang fick sin första lönehöjning på ett decennium där lönen i år landar på runt 50 miljoner dollar.

För Apple-chefen Tim Cook var det en något saftigare lönecheck som gällde förra året, med nästan 75 miljoner dollar.

Tim Cook, CEO för Apple, fotograferad under en presentation 2025. Trots AI-problem, svag försäljning i Kina och ledarskapsförändringar planerar styrelsen inte att ersätta honom.
Tim Cook, CEO för Apple, står fortsatt stadigt trots AI-bakslag, sviktande försäljning i Kina och en omfattande omstrukturering i ledningen. Bild: Shutterstock

Techcheferna når dock inte upp till Nadellas nivåer, och medianersättningen för vd:ar inom S&P 500-bolag låg på drygt 17 miljoner dollar för 2024, enligt färsk data.

Genomsnittet för teknikjättars chefer låg en bit högre, med ett påslag på drygt 2 miljoner dollar, men det är dock bara en femtedel av Nadellas nya superlön.

Läs även:

Magnificent Seven tappar greppet – resten hinner ikapp. Dagens PS

Trump: Toppchefen på Microsoft måste bort. Dagens PS

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien.

