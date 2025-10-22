Microsofts vd Satya Nadella skrattar hela vägen till banken genom sin nya jättelön för 2025. Techchefen slår samtidigt konkurrenternas löner med råge.
Techchefens nya jättelön – slår konkurrenterna
Det är AI som fortsätter att dra upp Microsoft på börsen, även om det nu syns tecken på att trenden håller på att bromsa in – när Meta meddelar att man säger upp runt 600 anställda inom sin enhet för AI.
Nadellas nya jättelön
Det har dock inte drabbat Satya Nadellas lön än så länge – den fortsätter mot nya fantasisummor.
På tre år har Microsoft-aktien fördubblats och enbart hittills i år har den gått upp med 23 procent.
Techjättens börsvärde är nu nästan 4 biljoner dollar, enligt Fortune.
Det ger utslag till Nadella som har sett sin lön gå upp med nästan lika mycket som aktien i år, med 22 procent.
En miljard i lön
Hans sammanlagda ersättning för räkenskapsåret är 96,5 miljoner dollar, eller drygt en miljard kronor – ingen dålig årslön med andra ord.
Chefens största ersättning är genom Microsoftaktier, 84 miljoner dollar, medan han fick nästan 10 miljoner dollar i cash och andra ersättningar.
AI-bubblan kan spricka
Trots att varningarna om att AI-bubblan snart kan spricka fortsätter Nadella alltså att surfa på AI-vågen, och han ligger en bit före konkurrenterna.
Nvidia-vd:n Jensen Huang fick sin första lönehöjning på ett decennium där lönen i år landar på runt 50 miljoner dollar.
För Apple-chefen Tim Cook var det en något saftigare lönecheck som gällde förra året, med nästan 75 miljoner dollar.
Techcheferna når dock inte upp till Nadellas nivåer, och medianersättningen för vd:ar inom S&P 500-bolag låg på drygt 17 miljoner dollar för 2024, enligt färsk data.
Genomsnittet för teknikjättars chefer låg en bit högre, med ett påslag på drygt 2 miljoner dollar, men det är dock bara en femtedel av Nadellas nya superlön.
Läs även:
Magnificent Seven tappar greppet – resten hinner ikapp. Dagens PS
Trump: Toppchefen på Microsoft måste bort. Dagens PS
Nya tecken på att AI-sektorn krisar. Nu bekräftar Meta att man kommer att säga upp cirka 600 anställda inom sin enhet för AI. Meta kommer att säga upp cirka 600 anställda inom sin enhet för AI eftersom företaget försöka minska antalet nivåer i organisationen och arbetar smidigare, bekräftar en talesperson för företaget för CNBC. I …