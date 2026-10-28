Swedbank skär ned i Baltikum – AI hotar fler jobb

Han varnar också för att AI kan leda till att fler jobb försvinner framöver.

Banken planerar att minska antalet heltidstjänster från cirka 17 350 till 16 800. Omorganisationen beräknas kosta 1,3 miljarder kronor under 2026, men ska ge årliga besparingar på omkring 1 miljard kronor från slutet av 2028, enligt SVT.

Hundra tjänster berör Baltikum

I en intervju med den estniska public service-kanalen ERR uppger Olavi Lepp att omkring 500 anställda berörs av neddragningarna i hela koncernen. Av dem finns cirka 100 i Baltikum där banken har fler än 6 000 anställda.

Lepp kopplar neddragningarna till en omorganisation och tidigare investeringar i IT-utveckling och datamodellering.

När utvecklingsprojekten inte längre bedrivs i samma omfattning minskar behovet av personal.

”I dag, när lönsamheten har återgått till normala nivåer, behöver vi inte lika många anställda”, säger Olavi Lepp till ERR.

Banken erbjuder medarbetare möjlighet att byta arbetsinriktning, men alla kan inte omplaceras.

”Vi erbjuder förstås också befintliga medarbetare möjligheten att byta arbetsinriktning, men det passar inte alla och tyvärr måste vi också säga upp personal”, säger han.